Chery revela la cronología de la prueba extrema de la montaña Tianmen

Jacarta – PT chery Sales Indonesia proporcionó una declaración oficial sobre el incidente ocurrido durante la prueba de desafío extremo Fengyun X3L en el Monte Tianmen, China. Esta declaración se transmitió como una forma de transparencia y de aclaración al público de Indonesia.

Chery Indonesia dijo que habían recibido muchas preguntas de los medios desde que circuló el vídeo del incidente. Por ello, la empresa considera necesario transmitir información que provenga directamente de Chery Auto como empresa matriz.

En su comunicado oficial, Chery Auto explicó que la prueba extrema fue detenida debido a un incidente inesperado.

«El 12 de noviembre de 2025 a las 12:00 hora local, la prueba de desafío extremo Fengyun X3L fue interrumpida debido a un incidente inesperado y despertó una amplia atención pública», escribió la compañía, citada. VIVA Automotriz Del comunicado oficial del miércoles 19 de noviembre de 2025.

Chery Auto también pidió disculpas a todas las partes afectadas por esta situación.

«Expresamos nuestras más sinceras disculpas a la dirección de la zona turística de la montaña Tianmen, a los turistas, a los socios y a todas las partes que prestaron atención a este incidente», continuó.

Las primeras investigaciones mostraron que el problema comenzó cuando el gancho principal de la cuerda de seguridad se soltó repentinamente. Cuando el componente se soltó, la cuerda quedó atrapada en la rueda derecha del vehículo y provocó que el vehículo perdiera tracción.

Esta situación provocó que el vehículo se deslizara hacia atrás y tocara la valla de seguridad en el lugar de la prueba. Chery aseguró que el daño solo ocurrió en la cerca y no causó lesiones ni daños ambientales.

Chery Auto también considera que este incidente es un reflejo importante respecto de los procedimientos de planificación que realizan.

«Este incidente demuestra nuestra negligencia en la realización de evaluaciones de riesgos, así como una falta de control detallado en el proceso de planificación e implementación de la prueba», se lee en el comunicado.

Agregaron que la decisión de utilizar una zona turística pública como lugar de prueba extrema también estaría sujeta a evaluación.

«Haremos de este incidente una lección valiosa para actuar con más cuidado y madurez en el futuro», se lee en su comunicado.