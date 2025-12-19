Chery registra en secreto un coche nuevo en Rhode Island

Yakarta, VIVA – La tendencia de los vehículos SUV en Indonesia seguirá mostrando fuerza a lo largo de 2025, impulsada por las necesidades de movilidad diaria y el estilo de vida de las familias jóvenes. Diseño moderno, posición de conducción elevada y elementos de seguridad cada vez más completos hacen de este segmento uno de los más competitivos del mercado automotor nacional.

Lea también: Los más populares: sedán de 600 millones de IDR, aumento de los precios de los vehículos eléctricos en China y autos deportivos usados ​​baratos



En medio de esta competencia, chery ha vuelto a llamar la atención a través de la filtración de un nuevo SUV que se sospecha fuertemente que es la versión renovada del Omoda 5. Esta indicación surgió después de la circulación de un documento de diseño industrial que muestra la forma de un SUV compacto con una serie de actualizaciones visuales.

Visto VIVA Automotriz El viernes 19 de diciembre de 2025, el documento muestra el aspecto del vehículo desde varios puntos de vista, desde una perspectiva tridimensional hasta vistas superiores y laterales. En términos de proporciones, el diseño todavía refleja el carácter del Omoda 5, pero con un toque que parece más maduro y moderno.

Lea también: El año que viene, los distribuidores de Jaecoo aumentarán 3 veces



El frente es el sector que experimenta los cambios más llamativos. El diseño de las luces y el tablero parece más conciso y audaz, lo que lleva a una identidad visual más limpia sin dejar la típica impresión futurista de Omoda.

Desde el lateral, las líneas de la carrocería parecen más simples pero aún dinámicas. La silueta del techo estilo SUV cupé aún se mantiene, combinada con detalles en ruedas y guardabarros que dan una impresión más sólida.

Lea también: La tecnología y la movilidad de Chery son parte del viaje del AYPG 2025



En la parte trasera, el diseño de las luces parece haber sido refinado con una forma más estilizada. Todavía se utilizan acentos horizontales para enfatizar la impresión de ancho, pero parecen más limpios y modernos que el modelo anterior.

Curiosamente, el diseño de este vehículo está registrado a nombre de Chery Automobile Co., Ltd de China con el título de diseño «Car». El registro indica que este modelo se está preparando como un producto de producción en masa, no sólo como un concepto.

Si efectivamente se trata del lavado de cara del Omoda 5, esta actualización podría ser la estrategia de Chery para mantener el atractivo de sus productos en el segmento de los SUV compactos. Un mercado cada vez más saturado exige actualizaciones periódicas para mantener los modelos relevantes a los ojos de los consumidores.

Por lo general, las actualizaciones de estiramiento facial no solo se enfocan en la apariencia externa, sino también en las características y la tecnología. La última versión de Omoda 5 tiene el potencial de aportar mejoras al sistema de entretenimiento, funciones de seguridad activa y comodidad de la cabina.