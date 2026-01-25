Chery fortalece el híbrido como motor empresarial

Yakarta, VIVA – Aceleración electrificación Los vehículos en Indonesia todavía no funcionan sin problemas. Por un lado, el interés por los vehículos respetuosos con el medio ambiente sigue creciendo, pero, por otro, la preparación de la infraestructura de carga sigue siendo un desafío. En estas condiciones, los vehículos híbridos y los vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) se consideran la solución de transición más realista, y chery Indonesia ve esta oportunidad como un impulso estratégico.

Lea también: En el WEF Davos, Anindya Bakrie dijo que la electrificación es la clave para el crecimiento económico de Indonesia



Esto se refleja en la ceremonia simbólica de entrega de 5.000 unidades Chery Super Hybrid (CSH) Serie TIGGO a consumidores en Indonesia que se celebró en el área de Pantai Indah Kapuk, Banten. Este logro también confirma la posición de Chery en el fortalecimiento del liderazgo en el segmento nacional de súper híbridos.

Chery considera que la tecnología híbrida tiene como principal ventaja la flexibilidad de uso, sin dependencia total de infraestructuras de carga como los vehículos eléctricos puros (BEV). Con una combinación de un motor de combustión interna y un motor eléctrico, se afirma que la tecnología Chery Super Hybrid es capaz de responder a las necesidades de los consumidores indonesios en cuanto a eficiencia de combustible, rendimiento y comodidad de conducción en diversas condiciones.

Lea también: Los más populares: pequeños vehículos eléctricos para uso diario y planes de fábrica de Chery



«El logro de entregar 5.000 unidades CSH de la serie TIGGO confirma la posición de Chery como el mejor súper híbrido que es relevante para las necesidades del pueblo indonesio. Indonesia seguirá siendo un mercado estratégico para Chery», dijo el director presidente de ventas de Chery Indonesia, Zeng Shuo, en su declaración.

Los datos de la Asociación de Industrias Automotrices de Indonesia (GAIKINDO) refuerzan esta narrativa. A lo largo de 2025, la cuota de mercado de vehículos electrificados en el país alcanzará el 21,8 por ciento. Este crecimiento refleja un cambio en las preferencias de los consumidores hacia una tecnología que es más respetuosa con el medio ambiente, pero que sigue siendo asequible y práctica para el uso diario. En medio de esta tendencia, los segmentos híbridos y PHEV se consideran el puente más lógico hacia la electrificación total.

Lea también: No hay taller, este nuevo concesionario Chery se centra en una cosa



En línea con las tendencias del mercado, el desempeño de las ventas de Chery en Indonesia muestra un crecimiento constante. Desde mayo de 2025, se ha registrado que las ventas minoristas de Chery pueden superar el objetivo mensual de 2.000 unidades y continuarán en los meses siguientes. Se dice que la línea TIGGO Serie CSH es uno de los principales soportes para este logro.

A través de TIGGO 9 CSH, TIGGO 8 CSH y TIGGO Cross CSH, Chery presenta opciones híbridas para varios segmentos de consumidores, desde el nivel básico hasta el premium. Esta estrategia enfatiza el enfoque de Chery que no sólo se centra en la adopción de tecnología, sino también en la relevancia de los productos para las condiciones y necesidades del mercado indonesio.