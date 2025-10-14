Chery está lista para traer 5,2 billones de IDR a Indonesia

Jacarta – Ministerio de Industria (Ministerio de Industria) agradece a chery por su contribución al desarrollo de vehículos ecológicos en Indonesia. Se considera que este paso está en línea con los esfuerzos del gobierno para acelerar la transformación hacia una industria automotriz baja en emisiones.

El ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, dijo que el gobierno apoya plenamente la participación de Chery en el programa de vehículos con bajas emisiones de carbono (LCEV). Según él, el desarrollo de tres tipos de tecnología: Full Hybrid, Plug-in Hybrid y Electric Vehicle (EV) es una prueba de la seriedad de Chery en el fortalecimiento de la industria automotriz nacional.

«Este compromiso de inversión demuestra la seriedad de Chery en el fortalecimiento de la industria de los vehículos de bajas emisiones», afirmó, citado por VIVA Otomotif en un comunicado oficial, el martes 14 de octubre de 2025.

La inversión de Chery en Indonesia comenzó en 2024 y está previsto que dure hasta 2030. En conjunto, el valor de la inversión de la empresa china alcanzará más de 5,2 billones de IDR.

Estos fondos se utilizarán para desarrollar instalaciones de producción en Indonesia, ya sea mediante la colaboración con socios locales o la construcción de fábricas independientes.

El gobierno también pidió a Chery que presentara inmediatamente un plan de negocios a mediano plazo más detallado. La atención se centra en aumentar la capacidad de producción y las estrategias de exportación, para que Indonesia pueda convertirse en una base de producción de vehículos eléctricos Chery en la región de la ASEAN.

La tendencia de vehículos ecológicos en Indonesia ha mostrado un aumento significativo en los últimos años. Los datos del Ministerio de Industria señalan que las ventas de Vehículos Eléctricos de Batería (BEV) aumentarán del 0,08% en 2021 al 10,22% del mercado total de cuatro ruedas a partir de agosto de 2025.

La propia Chery ocupa ahora la cuarta posición como la marca con mayores ventas de BEV en Indonesia. Este logro es una prueba de que la gente empieza a confiar en la marca, especialmente en los segmentos de coches eléctricos e híbridos.

El Ministerio de Industria también está alentando a Chery a ampliar su línea de productos para que los consumidores tengan más opciones de vehículos ecológicos.

Agus espera que Indonesia no solo se convierta en un mercado, sino también en una base de producción y exportación de vehículos eléctricos Chery desde la región de la ASEAN hasta Australia.