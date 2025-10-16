Cher rinde homenaje a Tom Corson de Warner Records en la gala City of Hope

City of Hope organizó su anual Gala Spirit of Life anoche en el Pacific Design Center de Los Ángeles, recaudando casi $6 millones para financiar la investigación y el tratamiento del cáncer y contando con la aparición de Cher presentar al homenajeado Tom Corsoncopresidente y director de operaciones de Warner Records.

El evento atrajo a cientos de personas a West Hollywood, incluidos Mike Shinoda, Diane Warren, Lucian Grainge, Haim Saban, Sylvia Rhone, Jimmy Jam, Neil Portnow y más de Linkin Park, invitando a los invitados a una noche de discursos de aquellos involucrados con ciudad de la esperanza así como una actuación de cierre de Michael Bublé.

Cher hizo una aparición inesperada para presentar a Corson, recordando la primera vez que lo conoció la noche anterior al estreno de «Mamma Mia! Here We Go Again». “Según mi experiencia, descubrí que las personas que dirigen las compañías de música son trajeados o músicos, y Tom es un músico”, dijo. «Porque hay muchos trajes». Habló sobre la grabación de su primer álbum navideño, “Christmas” de 2023, y cómo se sintió al tocarle el primer sencillo, “DJ Play a Christmas Song”. «Me senté y estaba muy nervioso y simplemente me senté allí y dije, oh por favor, por favor dale me gusta. Luego me dijo que era su cumpleaños y que este era el mejor regalo de Navidad que podría haber recibido».

Corson pronunció un amable discurso, agradeciendo a muchos de los asistentes, incluido su personal de Warner Music, quienes participarán como un equipo en la Caminata por la Esperanza de City of Hope el 2 de noviembre. “La música tiene el poder de conectar, inspirar y sanar, y esta noche demostró cuán profundamente se preocupa esta industria por las vidas detrás de la misión”, dijo. «Me siento honrado de aceptar el premio Spirit of Life, pero aún más honrado de estar junto a mi familia de Warner Records y esta extraordinaria comunidad mientras ayudamos a City of Hope a acelerar los descubrimientos y restaurar la calidad de vida de los pacientes en todas partes».

Tras su discurso, Corson presentó a Bublé, quien interpretó temas de big band para cerrar la noche. “Sé que es una historia antigua: artistas y ejecutivos musicales se aman”, bromeó Bublé. «Simplemente ser mejores amigos. Sentirme apoyado y amado. Esa es mi historia con Tom. De verdad. Si lo tuviera en mi poder, querría esta relación para todos los artistas».

Durante la parte de la velada de recaudación de fondos, el subastador Zachary Ian Krone animó a los asistentes a donar a la causa de City of Hope. Lucian Grainge prometió 50.000 dólares, mientras que la esposa de Corson, Susan, ofreció 100.000 dólares y Saban comprometió la asombrosa cantidad de 250.000 dólares.

Otros oradores a lo largo de la noche incluyeron a Aaron Bay-Schuck, copresidente y director ejecutivo de Warner Records; el Dr. Saro Armenian, presidente de pediatría de Barron Hilton y director de los programas de supervivencia y cáncer para adolescentes y adultos jóvenes (AYA) de City of Hope; Kristin Bertell, directora de filantropía de City of Hope; Robert Stone, director ejecutivo y presidente distinguido de Helen and Morgan Chu, directora ejecutiva de City of Hope; Evan Lamberg, presidente de Universal Music Publishing North America y presidente de la junta directiva de MFEI; Alissa Pollack, vicepresidenta ejecutiva de marketing musical global de iHeartMedia y presidenta de la junta directiva de MFEI; y Amber Mike, vicepresidenta de integración y contenido de marca de BET Networks.