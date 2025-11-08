Cheque perdido en la habitación de la esposa

PacitánVIVA – Caso boda viral entre Mba Tarmanun abuelo de 74 años de Pacitan, con una joven llamada Sheila Arika (24), nuevamente se robó la atención del público. Después estuvo ocupado porque mahar que se dice que alcanzará los 3.000 millones de IDR en forma controlarahora aparece últimas noticias.

El emocionante comienzo del matrimonio



Los padres de Sheila, la mujer con la que Mbah Tarman se casó con una dote de 3.000 millones

Resumido por VIVA el sábado 8 de noviembre de 2025, la boda de Mbah Tarman y Sheila tuvo lugar en Jeruk Village, distrito de Bandar, Pacitan Regency, a principios de octubre de 2025.

El evento fue inicialmente animado y presenciado por muchos residentes. El público está entusiasmado no sólo por la enorme diferencia de edad de unos 50 años, sino también porque se dice que el valor de la dote alcanzó los 3.000 millones de euros.

En un vídeo que circula en las redes sociales, Mbah Tarman muestra con confianza un cheque que, según afirma, es la dote oficial de su esposa. Se dice que el cheque se puede cobrar en cualquier momento después de la boda. Poco después, la noticia se volvió viral y se convirtió en un tema de conversación a nivel nacional.

Sin embargo, la alegría no duró mucho. Unos días después del suceso, la familia de la novia informó que el cheque no pudo ser cobrado en el banco. Surgieron acusaciones de que el cheque era falso o no tenía fondos de garantía en la cuenta del emisor.

La policía interviene y el cheque supuestamente no es auténtico

Este caso llamó inmediatamente la atención de la policía. La policía de Pacitan citó a Mbah Tarman para pedirle información sobre el origen del cheque de valor fantástico.

Ante los investigadores, Mbah Tarman admitió que el cheque fue el resultado de la venta de una espada samurái hace siete años. Dijo que una vez alguien compró a su samurái y le dio un cheque por valor de 3.000 millones de IDR como pago. Sin embargo, cuando se le preguntó más sobre el comprador y el banco emisor, admitió que había olvidado los detalles.

Lo que es aún más sorprendente, en un examen de seguimiento, Mbah Tarman dijo que ahora faltaba el cheque de la dote. Dijo que la hoja de control se guardó por última vez en la habitación de su esposa, pero no se volvió a encontrar después de unos días de la boda.

«El cheque se perdió en la habitación de mi esposa. Tampoco sé quién lo tomó», dijo Mbah Tarman.