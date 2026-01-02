Chelsea rechazado, Manchester United prepara escenario para vender a Bruno Fernandes

VIVA – Acaba de abrirse el mercado de fichajes de invierno, pero la tensión ha aumentado desde el primer día. Inmediatamente surgieron una serie de decisiones importantes, empezando por Chelsea que recibió un rotundo rechazo, manchester unido quien en secreto armó un gran escenario sobre el futuro Bruno Fernandeza Liverpool y Arsenal que comenzó a moverse silenciosamente detrás de escena.

El Chelsea se vio afectado mentalmente a principios de año, Francesco Farioli se negó firmemente

El Chelsea tendrá que tragar un trago amargo a principios de 2026. Después de romper la colaboración con Enzo Maresca, la dirección de los ‘bleus’ convirtió a Francesco Farioli en el principal objetivo para ocupar el puesto de entrenador en jefe.

Sin embargo, este plan fracasó inmediatamente. El técnico italiano recalcó su compromiso de permanecer en el FC Porto y cerró la puerta a cualquier acercamiento por parte del club de la Premier League.

En su mensaje al público del Porto, Farioli afirmó que él y el club continuarían juntos, una declaración que efectivamente sofocó las especulaciones sobre un traslado a Inglaterra.

Este rechazo obligó al Chelsea a cambiar de enfoque. El nombre de Liam Rosenior, que actualmente dirige Estrasburgo, aparece como el candidato más realista. Mientras tanto, Xavi Hernández sólo se posiciona como una opción de respaldo si las negociaciones principales llegan a un callejón sin salida.

West Ham se mueve rápido, dos nuevos carteles en 48 horas

El West Ham United parecía agresivo al comienzo de la ventana de transferencias de invierno. El periodista de fichajes Fabrizio Romano confirmó que los Hammers han cerrado el fichaje del delantero argentino Taty Castellanos procedente de la Lazio por un valor de transferencia de hasta 29 millones de euros.

Se firmó el acuerdo a largo plazo, lo que supone el segundo fichaje del West Ham en menos de 48 horas. Previamente, el club londinense también fichó a Pablo procedente del Gil Vicente para sumar opciones en primera línea.

Se sabe que el West Ham ha seguido a Castellanos desde los días del jugador en la Major League Soccer. La inestable situación financiera de la Lazio también facilita el proceso de negociación. Aunque sólo ha marcado dos goles en la Serie A esta temporada, se cree que Castellanos puede añadir una nueva dimensión al esquema de ataque de David Moyes. Sin embargo, es probable que no pueda jugar cuando el West Ham se enfrente a los Wolves por problemas administrativos.