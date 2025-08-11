Chelsea listo para arar a Alejandro Garnacho del Manchester United, se prevé que la transferencia ocurra pronto

Londres, Viva – Una gran sorpresa en el mercado de transferencias este verano. Chelsea Según se informa, tomar medidas serias para traer joven extremo Manchester United, Alejandro Garnacho.

Leer también: Sin rodeos, el reconocimiento de Benjamin Sesko se unió al Manchester United



Según un informe exclusivo del experto en transferencia Fabrizio Romano, las conversaciones entre los dos clubes ahora están en curso y se espera que el acuerdo pronto se logre.

Las negociaciones iniciales han dado como resultado una aprobación personal entre Garnacho y Chelsea. Se dice que el jugador de 20 años solo quiere unirse a Stamford Bridge, dejando a Old Trafford, quien ha elevado su nombre. Ahora, el enfoque de la conversación está en el acuerdo de la tarifa de transferencia entre los dos gigantes de la liga inglesa.

Leer también: Valor de transferencia de RP1.6 billones! Benjamin Sesko está a un paso de Manchester United



Se cree que Chelsea ve a Garnacho como una adición importante para fortalecer su línea de ataque. Se espera que la velocidad, la creatividad y la capacidad de Garnacho en la creación de oportunidades proporcionen una nueva dimensión en el juego de Blues la próxima temporada.

Si esta transferencia se realiza, Garnacho será una de las transferencias de jugadores más controvertidas en la Premier League, dada la larga rivalidad entre el Manchester United y el Chelsea.

Leer también: Bruno Fernandes llama a los jugadores de Manchester United ‘Lazy’, esta es la respuesta de Ruben Amorim



«Destination Stamford Bridge» se ha convertido en un eslogan que ahora se discute ampliamente entre los partidarios del Chelsea en las redes sociales, lo que significa un alto entusiasmo por el potencial de la llegada de la estrella joven argentina.