Chelsea Handler asa a Leonardo DiCaprio en los Critics Choice Awards

Chelsea Handler no se contuvo en el 2026 Premios de elección de la crítica. Durante su monólogo de apertura en el Barker Hanger de Santa Mónica el 4 de enero, la comediante repasó a todos los grandes nominados, comenzando desde el principio con Leonardo DiCaprio, quien forma parte de una de las películas más importantes del año, «One Battle After Another».

«Leo casi no logra sobrevivir esta noche porque quedó atrapado en un barco en St. Barts», dijo Handler, mientras DiCaprio se reía. «Era como el ‘Titanic’, pero peor, porque Jeff Bezos estaba allí».

La semana pasada, DiCaprio y su novia, Vittoria Ceretti, fueron vistos con Bezos y Lauren Sánchez en un superyate. en St. Barts. Si bien asistió a los Critics’ Choice Awards, no estuvo en la gala de premios del Festival Internacional de Cine de Palm Springs la noche anterior, ya que no pudo volar debido a problemas de control de tráfico aéreo de la FAA tras el ataque a Venezuela.

Más tarde, Handler mencionó “Landman” de Paramount+, advirtiendo por primera vez a la multitud sobre una “alerta de spoiler” sobre un episodio reciente. “Billy Bob Thornton fue frontal”, dijo. «Taylor Sheridan dijo que era bueno tener un pene en el set que no fuera Kevin Costner».

También atacó al director ejecutivo de Warner Bros, David Zaslav, mientras hablaba del éxito de taquilla «Sinners».

«‘Sinners’ es la historia de hermanos que fundan este divertido lugar de entretenimiento y luego aparecen vampiros, les chupan la vida a todos y los queman hasta los cimientos», comenzó. «Dato curioso, el nombre original del vampiro principal era David Zaslav».

La entrega de premios marca la primera de 2026 y marcará la pauta para la temporada de premios. En cuanto a películas, “Sinners” de Ryan Coogler lidera con 17 nominaciones, incluida la de mejor película; Le sigue de cerca “One Battle After Another”, de Paul Thomas Anderson, con 14 nominaciones.

En las categorías de televisión, al igual que los Emmy, “Adolescent” de Netflix encabeza la lista con seis nominaciones, seguida de cerca por “Nobody Wants This” del transmisor con cinco. “The Pitt”, “All Her Fault”, “Severance”, “The Diplomat”, “Ghosts” y “Death by Lightning” obtuvieron cuatro nominaciones cada una.

