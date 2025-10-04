Chelsea ganó dramáticamente sobre Liverpool, ¡Estevao se convirtió en un héroe! Enzo Marsca fue expulsado por una celebración excesiva

Londres, Viva – Chelsea logró una victoria dramática de 2-1 sobre Liverpool En un feroz partido de la Premier League en Stamford Bridge, el sábado (10/10/2025) Night Wib. Gol ganador anotado por Willian Estevao En el minuto 90+6, trayendo a los Blues a ganar tres puntos valiosos mientras hace retumbar Stamford Bridge.

Sin embargo, detrás de la euforia, el entrenador Enzo maresca Fue expulsado con precisión por el árbitro debido a la celebración excesiva después del objetivo decisivo de la victoria.

Chelsea Superior primero a través de Caicedo

Desde el comienzo del partido, el tempo del partido duró alto. El Liverpool, que apareció agresivamente a través del movimiento de Cody Gakpo, amenazó inmediatamente la defensa anfitriona, pero Chelsea realmente rompió el punto muerto.

En el minuto 14, Moises Caicedo disparó con fuerza a la esquina superior derecha de la meta después de recibir un pase de Malo Gusto. El gol hizo del Chelsea una ventaja de 1-0 y fue bien recibido por los vítores de miles de seguidores en Stamford Bridge.

Liverpool casi respondió a través de la oportunidad para Dominic Szoboszlai en el minuto 19, pero el balón fue conducido por Benoit Badiashile justo en la línea de gol.

Chelsea casi duplicó la ventaja a través de Alejandro Garnacho, pero su disparo se desvió en el minuto 38.

Puntuación igual de Liverpool, Estevao se convierte en determinación

Al ingresar a la segunda mitad, el entrenador Arne Slot bajó Florian Wirtz para agregar a la potencia innovadora. Este cambio da fruto. Después de que varias oportunidades fallaron, Cody Gakpo finalmente anotó un gol de equilibrio en el minuto 63, usando el caos frente al gol del Chelsea.



Los jugadores del Chelsea celebran los goles de Estevao

Ambos equipos continuaron atacándose hasta los minutos finales. Mohamed Salah y Caicedo tienen una oportunidad de oro, pero el portero Robert Sánchez y Giorgi Mamardashvili se desempeñaron brillantemente vigilando el objetivo del otro.

El verdadero drama solo sucedió en tiempo de lesión. El cabezazo de Enzo Fernández en el minuto 90+2 había alcanzado el poste de la portería. Pero cuatro minutos después, Estevao Willian confirmó la victoria del Chelsea después de agarrar una cruz y conquistando a Mamardashvili. Stamford Bridge también explotó por los partidarios del anfitrión.

Marsa fue expulsada por una celebración excesiva

El gol ganador provocó una celebración emocional de Marsca. El entrenador corrió hacia el margen y celebró con entusiasmo frente al cuarto funcionario. Debido a que anteriormente había recibido una tarjeta amarilla, el árbitro expulsó inmediatamente a Marsca del área técnica.