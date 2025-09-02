Chelsea Galau! La crisis del delantero hizo que Marc Guu llamó a casa desde Sunderland

Londres, Viva – Chelsea De vuelta para enfrentar una situación complicada en las líneas del frente. Solo prestado Marc Guiu el Sunderland El 6 de agosto de 2025, los Blues finalmente sacaron al joven delantero de 19 años el 31 de agosto de 2025.

Esta decisión fue tomada después Nicolas Jackson Se unió oficialmente al Bayern Munich en estado de préstamo. De hecho, anteriormente Chelsea había planeado defender a Jackson en Stamford Bridge tras la lesión sufrida por Liam Delap. Sin embargo, el deseo del jugador de mudarse a Alemania no puede ser represada.

Guu Cancelar continúa en Sunderland

«Chelsea puede confirmar que el delantero Marc Guu fue retirado de su préstamo en Sunderland. El jugador de 19 años hizo tres apariciones durante su tiempo en el Estadio de la Luz y anotó un gol en la Copa de la Liga contra Huddersfield Town», escribió Chelsea en la declaración oficial del club el martes (2/9).

Con el regreso de Guuu, Chelsea ahora solo tiene a Joao Pedro como un delantero puro. Se proyectó que el ex delantero de Barcelona sería un recubrimiento de Pedro en el resto de la temporada.

La crisis de lesiones nunca terminó

El escuadrón de Enzo Marsca está plagado de una tormenta de lesiones. Además de Liam Delap, otros nombres como Cole Palmer, Levi Colwill, Romeo Lavia, a Omari Kellyman también están experimentando el proceso de recuperación.

Esta condición hace que la gerencia del club se vea obligada a cancelar el préstamo de Marc Guuu para mantener la profundidad del equipo, especialmente en la posición del atacante, que actualmente es una opción muy mínima.

GUU se unió al Chelsea en el mercado de transferencias de temporada 2024/2025 después de estudiar previamente en la Academia de Barcelona. La temporada pasada, registró seis goles en 16 apariciones en todas las competiciones, un récord impresionante para jóvenes atacantes que ahora se confía nuevamente para fortalecer el primer equipo de los Blues.