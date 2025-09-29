Chef Kwame Onwuachi letreros con WME (exclusivo)

El galardonado chef, restaurador y autor de James Beard, Kwame Onwuachi, ha firmado con la Agencia Hollywood WME para representación en todas las áreas.

Bajo su nueva asociación, WME trabajará con Kwame para adaptar sus memorias, «Notas de un joven chef negro», en una característica previamente anunciada protagonizada por Lakeith Stanfield y producida por A24y en su continua expansión de su trabajo en cine y televisión a través de guiones y no escritos.

Onwuachi es mejor conocida por sus aclamados restaurantes Tatiana en Lincoln Center, que fue nombrado el mejor restaurante en Nueva York por The New York Times dos años seguidos, y Dōgon en DC, que clasifica #2 en la lista de los mejores restaurantes de Washingtonian Best, y fue presentada en la lista de los Top 50 de los Estados Unidos de Condé NAST.

Nombrado para las 100 personas más influyentes de Time de 2025, los aspectos más destacados de la carrera de Onwuachi también incluyen organizar los Premios James Beard dos veces y curar el menú para la Gala Met 2025. También es un maestro culinario de Lexus, productor ejecutivo de Food & Wine, y ha aparecido como talento y juez en la mejor programación de televisión culinaria, incluidas sus retornos a «Top Chef».

Más recientemente, en el lado del restaurante, lanzó Patty Palace en Citi Field y el verano de Lincoln Center en la ciudad, con el mercado de tiempo de espera de la apertura este mes, y debutó en la vuelta de Las LAS en Miami. Maroon, una nueva ubicación en la costa oeste en asociación con Sahara Las Vegas, abrirá a finales de este año.

Onwuachi continúa representada por Ginsburg Daniels Kallis LLP.