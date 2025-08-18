Chef Juna y Marinka el valor de 40 celebridades en Yakarta

Yakarta, Viva – La industria culinaria de Indonesia es cada vez más avanzada y está en demanda por varios grupos. No es de extrañar que la demostración de cocina, la competencia de cocina, hasta que el evento de búsqueda de talentos en el chef en la televisión continúe con hongos. Esta emoción continuó con la ‘Competencia de cocina de Finna Foodies 2025’ que desafió a 40 artistas, contenido de creadores y personas influyentes en la cocina.

Esta prestigiosa competencia engancha dos grandes nombres en el mundo culinario, Chef Juna Rorimpandey y Chef MarinkaComo el juez principal. Ambos evalúan inmediatamente los resultados plato Los participantes en el área de Kemang, South Yakarta, recientemente. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Aunque los participantes no son chefs profesionales, el chef Juna enfatiza que los estándares de evaluación siguen siendo altos.

«De hecho, esto es posiblemente emocionante, pero aún juzgamos un plato por el gusto, la apariencia, y también deben usar Uleg Chili de Finna», dijo el chef Juna.

Desafió a los participantes a servir platos valientes, combinados con armoniosos con la salsa de chile Finna.

«Entonces, los platos que sirven son cuán valientes con la salsa de aquí, eso es lo principal. Entonces, por supuesto, la higiénica es porque tienen que mantener la limpieza», continuó.

«Entonces la creatividad también debe ser un cálculo. Qué inteligentes lo hacen comer así», agregó el chef Marinka.

Según el Chef Juna, procesar los ingredientes proporcionados en una comida deliciosa no es una tarea fácil.

«Estos participantes deben ser inteligentes para procesar la proteína en los platos, mientras se combinan con la salsa de chile de finna. Así que ese es el nivel es bastante bueno», explicó.

Marinka, que alguna vez fue participante y ahora está sentada en un jurado, siente que esta competencia es muy interesante porque muestra otro lado de las celebridades.

«El año pasado tuve un evento de cocina que siguieron las celebridades. Así que lo he visto. Sí, las celebridades también son humanos, por lo que cocinarán y han cocinado», dijo Marinka.

El evento fue cerrado con la presentación de premios por el presidente presidente de PT Sekar Laut, Tbk., Welly Gunawan, a los ganadores.

Estos son los ganadores de Finna Foodies Cooking Competition 2025:

Ganador de la competencia de cocina:

Campeón 1: @igkolukas

Campeón 2: @BikeKinLer_id

Campeón 3: @tanboy_kun

Ganador de la competencia fotográfica:

Campeón 1: @foodnusantara.id

Campeón 2: @perutbuncittt

Campeón 3: @yohanes.cahya