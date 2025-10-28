Chef Juna habla sobre MasterChef Indonesia, ¿es para aficionados y no una competencia profesional?

VIVA – Programa Maestro Chef Indonesia Desde hace mucho tiempo es conocido como uno de los concursos de cocina más populares de la televisión. Sin embargo, a pesar de su popularidad, no mucha gente sabe que este evento no está destinado a chefs profesionales. Este interesante hecho fue revelado recientemente directamente por uno de los jueces, chef juna Rorimpandey.

Lea también: Chef Juna y Marinka califican la cocina de 40 celebridades en Yakarta



En un podcast con Raditya Dika, el chef Juna explicó que este programa es en realidad un escenario para cocineros aficionados y amantes de la cocina que quieren canalizar sus talentos. Destacó que el concepto de este evento a menudo es malinterpretado por el público como un concurso de chefs profesionales, aunque no es así. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



chef juna Foto : Instagram/junarorimandeyofficial

Lea también: No enojada, esto es lo que sintió Devy Anastasia cuando se enteró que fue su padre quien mató a su madre



«Este es en realidad un chef aficionado. Así que tengo que aclarar qué es MasterChef. Es un concurso de cocina entre cocineros aficionados o aficionados para obtener el título de MasterChef Indonesia», dijo el chef Juna citado en el canal de YouTube de Raditya Dika el miércoles 29 de octubre de 2025.

Según él, el formato MasterChef Indonesia fue una adaptación de un reality show culinario internacional que tiene un concepto similar. El objetivo principal no es sólo encontrar al mejor chef profesionalmente, sino entretener al público y al mismo tiempo ofrecer una experiencia de concurso de cocina para aquellos que nunca han estado involucrados en una cocina profesional.

Lea también: Después de haber luchado en Estados Unidos, el Chef Juna llegó al extremo de hurgar en la basura para ganar algo de cambio.



«MasterChef Indonesia es una marca de concurso de cocina que tiene reality shows en todo el mundo. Así que este es el mejor programa de televisión de marca para concursos de cocina, es el más popular», añadió, explicando. .

Pero tras su explicación del concepto del evento, el chef Juna tampoco hizo la vista gorda ante la calidad de la cocina de los participantes. Honestamente admitió que no se podía decir que muchos de los platos servidos fueran deliciosos.

«Realmente (no es delicioso). Por qué razón, la mayoría de sus platos no son deliciosos, lo siento, seré honesto», dijo sin rodeos.

El chef Juna explicó que aunque muchos de los platos no fueron satisfactorios, esto era normal porque los participantes no eran chefs profesionales.

«No estamos diciendo que no sepan cocinar, pero tal vez realmente no sean dignos de la competencia», añadió.