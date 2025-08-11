Checos elige ‘No soy todo lo que quiero ser’ para los Oscar

La República Checa ha seleccionado la función documental de Klára Tasovská «No soy todo lo que quiero ser«Como su presentación para la categoría internacional de películas de la Oscar después de un controvertido concurso. La decisión fue anunciada el lunes por la Academia de Cine y Televisión Checa.

La fecha límite para presentar selecciones internacionales de características a la Academia de Motion Arts and Sciences es el 1 de octubre. Las listas cortas de los Oscar se revelan el 16 de diciembre, con 15 películas internacionales seleccionadas para ser votadas por miembros de la academia en todas las ramas que se comprometen a ver las 15 películas. Las nominaciones al Oscar serán reveladas el 22 de enero.