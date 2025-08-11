Checos elige ‘No soy todo lo que quiero ser’ para los Oscar

La República Checa ha seleccionado la función documental de Klára Tasovská «No soy todo lo que quiero ser«Como su presentación para la categoría internacional de películas de la Oscar después de un controvertido concurso. La decisión fue anunciada el lunes por la Academia de Cine y Televisión Checa.

El documental sigue la vida del fotógrafo Libuše Jarcovjáková, basándose en sus diarios y miles de fotografías. Representa el movimiento subterráneo en Checoslovaquia en la década de 1980, así como su dramático escape a Berlín Occidental, y disparos de moda en Tokio. La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Berlín el año pasado y recibió el Lion Checo por la mejor película documental este año.

El CFTA cambió su sistema para seleccionar su candidato a los Oscar este año, que revolvió las plumas. La votación tuvo lugar en dos rondas. En la primera ronda, un comité de CFTA eligió tres películas de las que habían sido presentadas por sus productores. El comité eligió «Voces rotas» «Caravana» y «No soy todo lo que quiero ser», y recomendó que los miembros de la academia voten por «voces rotas», un movimiento que fue golpeado por algunos como «manipulador» y «antidemocrático». La segunda ronda de votación tuvo lugar del 8 de julio al 8 de agosto, y todos los miembros elegibles de CFTA votaron. Se emitieron un total de 194 votos. La academia tiene 436 miembros.

Se avivó más controversia cuando «Broken Voices» fue atacada por un miembro destacado de la CFTA, el productor Radovan Síbrt, quien emitió una carta que afirma que la película «no debería participar en la carrera de los Oscar» porque «hubo una falla ética fundamental en su creación». Ver la historia completa aquí.

La fecha límite para presentar selecciones internacionales de características a la Academia de Motion Arts and Sciences es el 1 de octubre. Las listas cortas de los Oscar se revelan el 16 de diciembre, con 15 películas internacionales seleccionadas para ser votadas por miembros de la academia en todas las ramas que se comprometen a ver las 15 películas. Las nominaciones al Oscar serán reveladas el 22 de enero.