Chatgpt y Google Gemini Comparaciones de precios de suscripción

Yakarta, Viva – Con Chatgpt que hace tretos más popular también Google GéminisAsí que no se sorprenda si ambos continúan compitiendo en los últimos años.

De hecho, ambos son la IA de chatbot más conocida y se usan en varias plataformas web y celulares.

Ambos también están en la etapa de desarrollo activo y lanzan nuevas actualizaciones y funciones regularmente.

Comparando Google Gemini y Chatgpt en términos de rendimiento real, no hay un ganador claro.

Cada uno superó entre sí en varios aspectos-chatgpt mejor en el razonamiento lógico, mientras que Gemini es más efectivo en el manejo de información compleja.

Entonces, si planea invertir en uno de este chatbot Ai, el punto es el precio. Para paquetes personales, no verá muchas diferencias de precios, como se cita de LataMartes 30 de septiembre de 2025.

El paquete Gemini más barato es de US $ 19 (RP317 mil) por mes, mientras que ChatGPT es de US $ 20 (RP334 mil).

Sin embargo, la segunda tasa de suscripción es de US $ 249 (Rp. 4.1 millones) para Gemini y solo US $ 200 (RP3.3 millones) para ChatGPT.

Para darle una mejor imagen de qué paquete es más adecuado para sus necesidades y presupuesto, aquí están los detalles de las características disponibles para cada paquete.

Tienes dos niveles de suscripción. Puede elegir Google AI Pro para RP317 mil por mes o Google AI Ultra para Rp4.1 millones por mes.

Ambos paquetes tienen casi las mismas características, pero Ultra ofrece un acceso más amplio en comparación con Pro.

Por ejemplo, el Pro solo incluye 1,000 préstamos mensuales de IA que se pueden usar para el flujo (cineastas de IA) y batir (fabricante de imágenes a video), mientras que Ultra incluye 25,000 crédito.

Ultra también puede usar Jules (agentes de codificación de software), Notebooklm (Asistente de investigación) y Gemini en Google Aplications con más frecuencia que Pro, aunque existen algunas preocupaciones al usar Gemini en el espacio de trabajo de Google.

Además del acceso premium a sus características, Google Ai Ultra proporciona a los clientes a los clientes exclusivos de Gemini 2.5 Profunde Think and Project Mariner.

Deep Think es el modelo de razonamiento de chatbot más sofisticado, mientras que el Proyecto Mariner es un asistente experimental que puede llevar a cabo tareas simultáneamente.

Ultra incluso está incluido con YouTube Premium (específicamente paquetes individuales). Tanto Google AI Pro como Google Ai Ultra aumentan su almacenamiento (compartido entre fotos, unidades y Gmail) de 15 GB en paquetes gratuitos a 2TB con Pro y 30TB con Ultra.

En comparación con Gemini, ChatGPT ofrece cuatro paquetes de suscripción mensuales: más para RP334 mil, Pro para RP3.3 millones, negocios por US $ 30 (RP500 mil) por usuario (US $ 25/RP417 mil por usuario si se recopila por año) y Enterprise (precio especial).

Los paquetes Plus y Pro están destinados a uso personal, mientras que los paquetes empresariales y empresariales están diseñados para clientes comerciales.

Todos los paquetes están equipados con mensajes ilimitados, historial de chat y opciones para usar Android, iOS y aplicaciones web.

Sin embargo, cada paquete tiene un nivel diferente de acceso a sus modelos y características. Entre los paquetes Plus y Pro, solo los paquetes Pro pueden usar el modelo GPT-5 Pro.

Esta es una versión más sofisticada y precisa del modelo GPT-5 gratuito, que puede proporcionar mejores respuestas y es menos probable que produzca errores críticos.

El paquete Pro también ofrece acceso ilimitado a otros modelos de IA disponibles, a diferencia de los paquetes más que tienen límites en uso.

En términos de características, todo lo disponible en el paquete más también está disponible en el paquete Pro, solo con un límite de uso más alto.

Sin embargo, una cosa que no puede hacer en el paquete más es compartir GPT con su espacio de trabajo. Esta característica solo está disponible en paquetes Pro, Empresas y Enterprise.

Para los paquetes comerciales de ChatGPT, la mayoría de los mismos. La diferencia es que los usuarios empresariales tienen acceso al modelo exclusivo, Operai O3 Pro, y disfrutan del tiempo de respuesta más rápido en los cuatro niveles, así como una atención al cliente más amplia.

Incluso pueden comprar más crédito para expandir el acceso a tres características, en profundidad, la investigación de Operai, la vista previa de Codex Agent Research y Advanced Sound, que se limita a los paquetes de negocios. Sin embargo, el paquete empresarial no incluye a Sora, un modelo de fabricación de video Openi.