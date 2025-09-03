Chatgpt había caído

Yakarta, Viva – Plataforma de inteligencia artificial (IA) Opadai, Chatgpthabía experimentado una interrupción inaccesible o un sitio abajo El miércoles por la tarde de hoy, 3 de septiembre de 2025.

Trastorno del sitio abajo Muchos informaron en las redes sociales, especialmente X (Twitter). Mientras que en Indonesia, Decetector.identificación Había recibido al menos 26 informes a 13.50 WIB.

La mayoría de las 14.35 hasta 101 informes. Posteriormente, el informe disminuyó gradualmente. Aun así, hasta 15.46 WIB, todavía hay al menos 131 informes de interrupción de chat en Downdetecor.com de todo el mundo.

Pero, ahora, Chatgpt es normal nuevamente. Mientras tanto, ChatGPT es uno de los chatbots más populares del mundo. Operai Newsroom el 5 de diciembre de 2024 dijo que el número de chatgpt usó 300 millones de usuarios activos y mil millones de usuarios de usuarios fueron enviados por el día.

Algunos usuarios también acceden a ChatGPT tanto con suscripción como gratuito. Algunos de los usos, como el propósito de escribir scripts, escribir ensayos o romper la codificación por computadora.

Operai lanzó ChatGPT en noviembre de 2022. GPT en sí es una abreviatura del transformador generativo previamente entrenado. Es decir, aprenden qué hacer al tomar información de Internet.

En la actualidad, ChatGPT viene con las últimas innovaciones a través de la generación GPT-5. Este modelo, dijo Open AI, hace de ChatGPT un chatbot inteligente, rápido y útil, con la capacidad de pensar en la inteligencia innata de los expertos para todos.