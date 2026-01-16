ChatGPT de OpenAI comenzará a publicar anuncios basados ​​en conversaciones de usuarios

Gigante de la inteligencia artificial AbiertoAI está a punto de pegar anuncios en su popular ChatGPT aplicación para algunos usuarios, pero la compañía insiste en que implementará medidas para proteger la privacidad de los usuarios y garantizar su confianza.

La compañía anunció el viernes que lanzará una prueba de publicidad en Estados Unidos en versiones gratuitas y de bajo costo de ChatGPT. Inicialmente, OpenAI planea probar anuncios en la parte inferior de las respuestas en ChatGPT cuando haya un producto o servicio patrocinado relevante según su conversación actual.

«Los mejores anuncios son útiles, entretenidos y ayudan a las personas a descubrir nuevos productos y servicios», escribió en una publicación de blog Fidji Simo, director ejecutivo de aplicaciones de OpenAI. «Teniendo en cuenta lo que la IA puede hacer, estamos entusiasmados de desarrollar nuevas experiencias con el tiempo que las personas encuentren más útiles y relevantes que cualquier otro anuncio».

Simo de OpenAI se esforzó en explicar lo que la compañía no hará mientras incursiona en la venta de publicidad. Dijo que «sus datos y conversaciones están protegidos y nunca se venden a anunciantes». Los anuncios estarán claramente etiquetados y separados de la «respuesta orgánica» proporcionada por ChatGPT, y los usuarios podrán descartar cualquier anuncio y desactivar la personalización. «Los anuncios no influyen en las respuestas que te da ChatGPT», escribió Simo.

Además, durante la fase de prueba, ChatGPT no mostrará anuncios en cuentas para usuarios menores de 18 años (o que la compañía de inteligencia artificial estima que son menores), y los anuncios no aparecerán «cerca de temas sensibles o regulados como salud, salud mental o política», según Simo.

También el viernes, OpenAI lanzó ChatGPT Go, un nivel de suscripción de nivel básico con un precio de 8 dólares al mes con más funciones que las que están disponibles en la versión gratuita. En las próximas semanas, la compañía comenzará a probar anuncios en los EE. UU. para los niveles gratuito y Go. Las suscripciones ChatGPT Plus, Pro, Business y Enterprise no incluirán anuncios.

Según Simo, la misión de la empresa es garantizar que la inteligencia artificial general «beneficie a toda la humanidad» y, como tal, «nuestra búsqueda de publicidad siempre apoya esa misión y hace que la IA sea más accesible».

En 2025, OpenAI, de propiedad privada, generó más de 13 mil millones de dólares en ingresos y sufrió pérdidas significativas. El CEO Sam Altman dijo en el podcast «BG2 Pod» que OpenAI los ingresos fueron “mucho más” que eso y sugirió que la compañía podría alcanzar los 100 mil millones de dólares en ingresos en 2027.