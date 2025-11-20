ChatGPT-5.1 vs Gemini 3, ¿cuál es el superior?

VIVA – La competencia en el mundo de la inteligencia artificial se está intensificando nuevamente después de que dos gigantes tecnológicos, Google y OpenAI, lanzaran sus modelos más nuevos el mismo mes. Google lanzado Géminis 3 con afirmaciones de «razonamiento de alto nivel», mientras se lanza OpenAI ChatGPTSe predice que -5.1 tendrá una experiencia de conversación más cálida y una mayor capacidad para seguir instrucciones.

Para descubrir cuál es realmente superior, estos dos modelos se probaron en 9 escenarios diferentes, que van desde análisis de imágenes, escritura creativa, codificación hasta razonamiento en tiempo real. ¿El resultado? Una de las IA aparentemente dominó con una victoria convincente. La siguiente es una revisión de ambos, según lo informado por La guía de Tom.

1. Análisis de imágenes

En la tarea de interpretar el contenido del congelador y generar ideas de cocina, Géminis 3 Capaz de seguir instrucciones estrictamente: usar solo ingredientes visibles y dar pasos de cocción simples. ChatGPT-5.1 en realidad agrega ingredientes invisibles, desviándose así de la solicitud.

2. Desafíos de codificación

Cuando se le solicita que cree una función JavaScript de agrupación de horarios, ChatGPT-5.1 proporciona una lógica de sincronización más realista. Gemini 3 funciona bien, pero los límites de tiempo son menos comunes.

3. Escritura creativa con limitaciones estrictas

Ambos lograron cumplir con reglas estrictas, como el uso de palabras que comienzan con A-M y tres giros en la trama. Sin embargo, Gemini 3 se considera más creativo, más sorprendente y temáticamente más fuerte.

4. Razonamiento matemático

Ambos modelos proporcionan respuestas correctas, pero ChatGPT-5.1 tiene un enfoque variable más intuitivo y fácil de entender.

5. Diseño de Aplicaciones Móviles (Multimodal)

Cuando se le pidió que diseñara una aplicación de fitness para personas mayores, Gemini 3 salió adelante con un análisis de UX en profundidad, incluida la consideración de las condiciones fisiológicas de los usuarios mayores.

6. Análisis de documentos complejos

Gemini es capaz de identificar sesgos y debilidades en los argumentos de un documento técnico de forma más crítica que ChatGPT.

7. Conocimiento + razonamiento en tiempo real

Ambos proporcionan datos relevantes sobre el riesgo empresarial y de mercado, pero Gemini 3 ofrece un análisis más estratégico y con visión de futuro.

8. Capacidad para seguir instrucciones

ChatGPT es capaz de crear correos electrónicos profesionales bajo demanda. Pero el Gemini 3 proporciona detalles de mitigación más específicos y un sonido profesional más convincente.

9. Integración multidominio

En una tarea que combinó código Python, eslóganes creativos y análisis de sesgos, Gemini 3 proporcionó las respuestas más completas.