Chat Ole Romeny a Patrick Kluivert, Tanjung Verde Equipo Nacional a un paso de la Copa Mundial 2026

Yakarta, Viva – Noticias sobre el chat del jugador Equipo nacional indonesio, Ser romeny al entrenador Patrick Kluiver se convirtió en un lector cazado Viva Sport Durante la semana del 14 de septiembre de 2025.

Otra noticia que está en el centro de atención es sobre Equipo nacional de Tanjung Verde que está a un paso de distancia para registrar la historia calificada para 2026 Copa del Mundo.

Estas son cinco de las noticias más populares en el canal Sport resumido por Viva Round Up:

5. La ventaja de Persib Bandung por delante de los marineros de Lion City desafiados en ACL 2

Persib Bandung comenzará su viaje en la AFC Champions League Dos (ACL 2) 2025/26 enfrentando a Representantes de Singapur, Lion City Sailors, en el partido inaugural del Grupo G. El duelo está programado para tener lugar en el Gelora Bandung Lautan Api Stadium (GBla), jueves 18 de septiembre 2025.

Una de las grandes ventajas para PERSIB es sobre la duración de la recuperación física.

4. TC en Bulgaria se completa, este es el resumen 3 de los resultados del juicio del Equipo Nacional Sub-17 indonesio antes de la Copa Mundial

El entrenador del equipo nacional indonesio del U-17 Nova Arianto Foto : Entre fotos/fikri yusuf/nym.

El Equipo Nacional de Indonesia U 17 ha completado una serie de campos de entrenamiento (TC) en Bulgaria que tuvo lugar en Sofía, del 1 al 14 de septiembre de 2025. Como parte de la preparación para la Copa Mundial U 17 2025 en Qatar, Garuda Muda se sometió a tres partidos de prueba Enfrentando clubes locales y equipo nacional U-17 de Macedonia del Norte.

3. Tanjung Verde Equipo Nacional al borde de la historia, ¡califica para la Copa del Mundo por primera vez! \

El equipo nacional de Tanjung Verde (Cabo Verde) está en el umbral de una gran historia. Tienen una oportunidad Grabado a sí mismo clasificando para las finales de la Copa Mundial 2026 Por primera vez a lo largo de la historia del fútbol de las islas en África.

En el partido crucial de los clasificatorios de la Copa Mundial Africana 2026, Tanjung Verde derrocó con éxito al gigante africano, el equipo nacional de Camerún, con un puntaje delgado de 1-0 el 9 de septiembre de 2025.

2. Más popular: Bojan Hodak no está satisfecho con el desempeño de Thom Haye, el equipo nacional indonesio está amenazado con Alex Pasteor

Persib Bandung Midfielder, Thom Haye

Persib Bandung ganó con éxito una estrecha victoria por 1-0 sobre Persebaya Surabaya en la quinta semana de la Super League 2025/2026. Este feroz duelo tuvo lugar en el Gelora Bandung Lautan Api Stadium (GBLA), viernes 12 de septiembre de 2025.

En esta pelea, los nuevos Persib Players hicieron su debut desde el banco. Uno de ellos es Thom Haye. Sin embargo, el centrocampista del equipo nacional indonesio no ha Capaz de hacer que el entrenador Bojan Hodak se sienta satisfecho.

1. Erick thohir descarga el chat ole Romeny a Patrick Kluivert

Ole Romeny, Indonesia vs China en las clasificatorias de la Copa Mundial de 2026

Aparentemente, Ole Romeny no pudo ayudarla a anhelar defender al equipo nacional indonesio. Aunque aún lucha con lesiones graves obtenidas durante la Copa Presidencial 2025, el delantero de sangre holandesa todavía mostró una determinación extraordinaria.

Esta sorprendente noticia fue desmantelada directamente por el presidente de PSSI, Erick Thohir. Reveló que Romeny Tuve la oportunidad de enviar un mensaje privado Al entrenador de Garuda, Patrick Kluivert