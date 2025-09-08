Chat de Mees Hilgers cuando la llamada de Erick Thohir pidió retirarse del equipo nacional de Indonesia en la jornada de la FIFA

VIVA – Presidente Pssi, Erick thohirFinalmente habló sobre la decisión Mees Hilgers retirarse de Equipo nacional Indonesia en la agenda de la jornada de la FIFA septiembre de 2025. Erick se aseguró de que el defensor del FC Twente se haya disculpado directamente.

Como se sabe, Hilgers se incluyó originalmente en la lista de llamadas para que Patrick Kluivert se enfrente a Taiwán y el Líbano. Sin embargo, el jugador de 24 años decidió retirarse porque estaba enfocado en completar la transferencia de transferencia a un nuevo club.

«Mees (Hilgers) ayer me llamó disculpándome. Sí, nuevamente lo que dije, también debemos cuidar a los jugadores personalmente, también sus posibilidades», dijo Erick en Surabaya.

Según Erick, PSSI no podía obligar a los jugadores a venir al equipo nacional si podría interferir con su carrera en Europa. «Dije, se unieron a este equipo nacional, por lo que fue parte del sacrificio. Pero tampoco los sacrificamos», dijo.

Hilgers están de hecho en la intersección. El mercado de transferencias de verano de 2025 casi ha terminado, mientras que el futuro no está claro. Erick también espera que el defensor pronto tenga certeza.

«De hecho, hay un problema con Mees sobre la transferencia. Le damos la oportunidad de transferir en Europa. Todavía hay hasta el 6 de septiembre en varios países, Turquía y otros», explicó Erick.

Anteriormente, Hilgers casi se acercaba al club de la Ligue 1 francés, Stade Brest. Sin embargo, el acuerdo fue cancelado en los últimos segundos. Aun así, la oportunidad de moverse no se ha cerrado porque varias ligas en Europa, como los Países Bajos, Bélgica y Türkiye, aún abren la ventana de transferencia hasta mediados de septiembre de 2025.

«Sí, esperamos que pueda jugar o que decida jugar en su club. No sé, yo no soy el que tiene un club», dijo Erick.