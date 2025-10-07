‘Chasing Time’ para lanzar la alineación de ‘Pov Shorts’ de la temporada 8



Pov Shorts ha presentado los siete títulos de adquisición que componen la octava temporada de la serie, que se lanza el 18 de noviembre con Jeff Orlowski-Yang («»El dilema social«) Y el» Tiempo de persecución «de Sarah Keo.

Lanzado en 2018, «POV Shorts» ha servido como una plataforma para que los cineastas cuenten historias centradas en temas contemporáneos relevantes y narrativas culturales. Esta temporada, el cuidado y la tutoría intergeneracional, la cultura local y la familia elegida, la memoria, la identidad y el poder de la historia se encuentran entre los muchos temas que se están explorando.

«Estoy increíblemente orgulloso de esta colección de películas, que incluye historias que empujan límites creativos y destacan a las personas valientes que modelan las vías del impacto», dice Opal H. Bennett, productor senior de POV y productor ejecutivo de POV Shorts, documental estadounidense. «Cada temporada, es nuestro honor y nuestro cargo en POV para proporcionar a nuestra audiencia películas que marcan la diferencia y la conversación».

En «Chasing Time», el equipo detrás del documento Doc «Chasing Ice» se reúne para revelar la evidencia visual del cambio climático e inspirar la acción hacia un futuro sostenible. El documento corto hizo su estreno mundial en el Festival Documental Internacional Canadiense de 2024 Docs.

El 18 de noviembre, además de «Chasing Time», POV Shorts liberará a «The People Podry Fly» de Imani Dennison, «MN» de Twiggy Pucci Garçon y «Your Opinion» de Marshall Granger.

Para «La gente podría volar», el director Imani Dennison descubre la historia de los espacios de reunión negros y la cultura de patinaje de rodillos en Louisville, Kentucky, desde la década de 1960 hasta mediados de la década de 2000. «The People Hight Fly» es el primer lanzamiento del Fondo de Co-productores POV POV POV POV de Chicken & Egg y el primer original producido por el documental estadounidense/pantalones cortos POV que se incluirá en una temporada de pantalones cortos POV. La película, que debutó en el Festival de Cine Blackstar 2024, será seguida por el animado breve «Storycorps: Dear Sra. Doyle» de Richard O’Connor.

En «MNM», Garcon siguió a Mermaid y Milán, dos divas de pista emergentes en la comunidad de drag del salón de baile. La «su opinión, por favor» de Granger se reúne una década (1997 a 2007) de comentarios de llamadas en vivo sin editar y no precortados de la radio pública de Yellowstone y los yuxtapone con Montana actual, revelando el debate de identidad continuo de un estado sobre la comunidad, el costo de vida y el derecho a la expresión libre.

El 25 de noviembre, se lanzarán los tres breves documentos de la temporada ocho: «In Songs of Black Folk», «La Orquesta» y «Classroom 4».

Una copresentación con los documentos cortos de LA Times, «En Songs of Black Folk, dirigida por Haley Watson y Justin Emeka, captura el mejor talento musical negro en una sola etapa del noroeste del Pacífico, lanzando una nueva tradición poderosa para los artistas negros contra el telón de fondo de la decisión de Junete. En Atlanta y su orquesta juvenil a través de un año escolar para ofrecer una nueva perspectiva sobre la experiencia de los inmigrantes.

En «Classroom 4», el director Eden Wurmfeld ingresa a un salón de clases de la prisión donde los estudiantes universitarios y los estudiantes encarcelados juntos estudian la historia del crimen y el castigo, lo que provocó una conversación inesperada y una comprensión más profunda de la justicia y la humanidad.

«Songs of Black Folk», «Chasing Time», «The People Hight Fly» y «Classroom 4» han sido calificados para la consideración del Oscar.

(«The New Indigo Wave» («The New Indigo Wave») También forma parte de la octava temporada de POV Shorts y actualmente está transmitiendo).

Los siete documentos cortos estarán disponibles para transmitir en pov.org y en la aplicación PBS.