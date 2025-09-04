Chase Young y Trevor escriben los titulares de los santos Semana 1 Preocupaciones de las lesiones

Los New Orleans Saints comenzaron los preparativos de la Semana 1 con el ala defensiva Chase Young que figura como participante limitado en el informe de lesiones del miércoles. Young está lidiando con la opresión de la pantorrilla, planteando preguntas sobre Su disponibilidad para el primer partido del domingo contra los Cardenales de Arizona.

La entrenadora en jefe Kellen Moore caracterizó el problema como menor, pero admitió que el equipo lo supervisará de cerca. «Es día a día» Dijo Moore Cuando se le preguntó sobre el estado de Young.

Young disfrutó de una temporada baja productiva y se esperaba que desempeñara un papel importante frente al veterano Cameron Jordan. Si no puede adaptarse, los Saints podrían recurrir a Carl Granderson y Chris Rumph II, con Fadil Diggs y Eku Leota proporcionando profundidad.

Los Saints lidiaron con lesiones durante la temporada pasada, ya que las lesiones tempranas probaron la tabla de profundidad y forzaron las respaldos en roles extendidos. La organización esperaba que 2025 iniciara un comienzo más limpio, lo que hace que el estado de Young sea especialmente significativo.

El periodista Nick Underhill señaló que la «disponibilidad de la Semana 1 de Young podría estar en riesgo» si la lesión persiste en el fin de semana. Las siguientes dos prácticas determinarán si está autorizado para la acción.

Penning resistió con una lesión en el dedo del pie

El guardia ofensivo Trevor Penning no participó en la sesión del miércoles debido a una persistente lesión de los pies. Permaner primero sufrió la lesión Durante el primer partido de la pretemporada el 10 de agosto y ha tenido problemas para volver a toda velocidad.

La ausencia de Penning es una preocupación apremiante por una línea encargada de proteger el mariscal de campo Spencer Rattler. Ken Trahan de Crescent City Sports informó que «la salud de Pecning es la mayor preocupación con el primer informe de lesiones de los Saints». Sin él, los Saints podrían verse obligados a reorganizar las tareas a lo largo del frente ofensivo, creando desafíos de principios de temporada tanto para el juego de carrera como para el Rattler inexperto.

Otras lesiones que disminuyen

Los santos Listado a tres jugadores adicionales como participantes limitados el miércoles. El tackle defensivo Khristian Boyd está trabajando de una lesión en la mano, el seguridad Jordan Howden se está recuperando de un problema oblicuo, y el esquinero Alontae Taylor está amamantando una tensión de la ingle.

Los tres estaban ausentes antes en la pretemporada, por lo que su presencia, incluso en una capacidad limitada, sugiere una mejora. El equipo continuará evaluándolos durante toda la semana, pero su regreso ofrece un poco de aliento a una defensa que enfrentará una ofensiva móvil de Arizona.

Informe de lesiones de los santos de un vistazo

Chase Young: ternero (limitado)

Penning de Trevor: Toe (no participó)

Khristian Boyd: Hand (limitado)

Jordan Howden: oblicuo (limitado)

Alontae Taylor: ingle (limitado)

En comparación, el informe de los Cardenales fue corto. El guardia Will Hernández estaba limitado con una lesión en la rodilla, mientras que el centro Jon Gaines II, que tenía un problema de pulgar, practicaba por completo.

Historias clave para ver

La salud de Young and Penning seguirá siendo las historias dominantes a medida que avanza la semana. La capacidad de Young para apresurar al pasador es fundamental para el plan de juego defensivo de los Saints, mientras que la disponibilidad de Pecning podría decidir cómo funciona la línea ofensiva en el primer partido.

Con el abridor de la temporada en el camino, el margen de error es delgado. Los primeros contratiempos en la salud podrían magnificar la presión sobre una lista que aún se adapta a un nuevo liderazgo bajo Moore.

Para los jugadores enumerados como limitados, los Saints buscarán un progreso incremental antes del informe de lesiones finales del viernes. Si continúan tendiendo hacia arriba, la defensa debería tener más estabilidad en la temporada.