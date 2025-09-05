Chase Young rebajó en el informe de lesiones de los Saints a medida que se acerca la Semana 1

Los New Orleans Saints rebajaron al ala defensiva Chase Young en el informe de lesiones del jueves, lo que plantea dudas sobre su estado para el primer partido del domingo. Joven, lidiar con una lesión en la pantorrilla de la práctica del miércolesfue listado como «no participó» después de ser limitado el día anterior.

Los contratiempos de mitad de semana a menudo señalan un problema para la disponibilidad del día del juego. Cuando se le preguntó si el problema podría demorar, Young desestimó las preocupaciones a largo plazo. INSIDER SAINS Nick Underhill informó que mientras Young no pudo proporcionar una fecha para su regreso, espera volver pronto.

Los santos firman a Garrett Nelson para practicar el equipo

Para agregar profundidad en el extremo defensivo, el Saints firmó a Garrett Nelson a su equipo de práctica el jueves y liberó al mariscal de campo Hunter Dekkers para hacer espacio.

Nelson, de 25 años, jugó en Nebraska antes de temporada corta con Miami, San Antonio en la UFL, Cincinnati y Denver. Impresionó en la pretemporada de los Broncos, pero fue liberado en sus recortes de la lista final. Nelson también tiene experiencia en el apoyador fuera de la pelota, pero debe unirse a Fadil Diggs, Jonah Williams y Eku Leota en la rotación de borde.

«Idealmente, Nelson puede ayudar a practicar sin problemas durante una o dos semanas, mientras que Young descansa, dando a los muchachos como Diggs las oportunidades que necesitan», dijo John Sigler de Saints Wire.

Otros santos en el informe de lesiones

El resto del informe de lesiones del jueves proporcionó una bolsa mixta para los Saints. El tackle defensivo Khristian Boyd fue mejorado a la participación total después de ser limitado el día anterior con una lesión en la mano. El esquinero Alontae Taylor y el seguridad Jordan Howden estaban limitados para la segunda práctica consecutiva, tratando con temas de ingles y oblicuos. El liniero ofensivo Trevor Pecning permaneció fuera con una lesión en el dedo del pie, lo que aumentó la profundidad de la línea ofensiva que se dirigía al primer partido.

Por otro lado, los Cardenales de Arizona también tenían varios jugadores enumerados. El liniero defensivo Dante Stills no practicó debido a una lesión en el talón, mientras que el apoyador Owen Pappoe y el guardia Will Hernández eran limitados. El guardia Jon Gaines II pudo practicar completamente a pesar de un problema del pulgar. Ambos equipos esperan informes más limpios el viernes, pero cada uno entrará en el fin de semana con incertidumbre sobre los contribuyentes clave.

Perspectivas para el abridor

Si Young no puede jugar, los Saints se inclinarán más en los veteranos Cameron Jordan, Carl Granderson y Chris Rumph II. También podrían acelerar los roles de los novatos Diggs y Leota, mientras mantienen a Nelson disponible como seguro. Ese grupo tiene el talento para generar presión, pero la ausencia de Young, un ex novato defensivo del año, eliminaría una de las piezas más explosivas de la defensa.

El estado de Penning es otra trama secundaria para monitorear. Si el tackle joven no puede jugar, los Saints pueden necesitar barajar su línea ofensiva, potencialmente probando la profundidad a principios de la temporada. Los Cardenales han invertido mucho en su frente defensivo, y cualquier debilidad en la protección podría afectar el ritmo y el tiempo de Spencer Rattler en el juego aéreo.

Las designaciones finales del viernes aclararán la imagen. El equipo ha enfatizado que no se espera que la lesión sea grave, pero el momento deja poco espacio para el error. Con ambos equipos con el objetivo de establecer el tono para sus temporadas, cada pieza de salud de la lista podría dar forma al resultado el domingo.