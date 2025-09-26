Chase Infiniti sobre trabajar con Leonardo DiCaprio. Regina Hall y más

Chase Infiniti está viviendo el sueño que ella nunca completamente creyendo que se haría realidad.

El nativo de Indianapolis de 24 años hace su debut en Paul Thomas Anderson‘s «Una batalla tras otra«, Interviniendo en el papel de Willa Ferguson, una adolescente atrapada entre el legado familiar y la identidad personal cuando un grupo de ex revolucionarias se reúne para rescatarla después de que un enemigo resurgiera 16 años después.

«Es la mitad de Paul y la mitad de mí», dice Infiniti sobre el personaje de Willa. «La mitad de ella proviene de su escritura, y la otra mitad que traje de mi propia vida y experiencias».

El camino de Infiniti a la extensa épica de la milicia de Anderson no fue sencillo. Criada en Indianápolis, estudió teatro musical en el Columbia College en Chicago. A pesar de su pasión, no consiguió muchos roles en producciones universitarias, sino que encontró oportunidades en stock de verano y teatros comunitarios. «Nunca pensé que esto sucedería. Hubiera sido feliz incluso con una línea en una película», dice, recordando sus primeros sueños.

Infiniti se presenta a Hollywood, y al resto del mundo amoroso del cine en el estreno de la temporada 12 del podcast del circuito de Variety Awards. Escuche a continuación.

Su nombre, una mezcla de Chase Meridian de Nicole Kidman de «Batman Forever» y «Toy Story» de Pixar, se siente extrañamente profético para un actor que ahora ingresa al centro de atención de Hollywood.

Una batalla tras otra, Chase Infiniti, 2025. © Warner Bros. / Cortesía de Everett Collection © Warner Bros/Cortesía Everett Collection

En «One Battle After Otro», Willa no es una adolescente de stock. Con un cinturón morado en artes marciales y un sentido de agencia afilado, emerge como una de las jóvenes protagonistas más convincentes de Anderson. «Ella es asertiva, pero no pretenciosa. Tiene esperanza. Creo que representa la posibilidad de un futuro mejor», explica Infiniti.

Infiniti preparado para el papel viajando con Anderson y Leonardo DiCaprio (quien interpreta a su padre) a Eureka, California, el escenario de la película. «Conocer gente en esa ciudad me ayudó a encerrar a Willa. Noté cómo interactuaron las comunidades, y eso la castigó por mí».

Infiniti comparte la pantalla con DiCaprio, Regina Hall, Teyana Taylor y el dos veces ganador del Oscar Sean Penn. Una secuencia clave con Penn, en la que Willa sufre una prueba de ADN tensa, se convirtió en una lección de restricción y actuación reactiva. «Se sintió como entrenamiento», describe. «Es intimidante, pero Paul [Thomas Anderson] nos animó a inclinarnos en esa reacción cruda y natural. Fue estimulante «.

Infiniti es particularmente efusivo en su admiración tanto por Hall y Taylor durante nuestra situación. Hablando sobre la actuación de Taylor, dijo que era «tan increíble» al dar vida al personaje de Perfidia, haciéndola «aún más colorida» que lo que apareció en la página.

Cuando se trataba de Hall, Infiniti enfatizó cuánta fuerza y ​​sutileza aportó al papel de Deandra. «Deandra es un personaje tranquilo en cierto sentido, pero no está callada», afirma. «Ella realmente es la fuerza más central de la fuerza que está en la película, y hace un trabajo fantástico de casi perfeccionar en cada personaje y ser madre de Willa, una madre que nunca tuvo que tener».

A pesar de la compañía estrellada, Infiniti admite que todavía se está ajustando. «La mitad de mí pensó que podría estar aquí, la mitad de mí pensó que no podía. No tenía conexiones de la industria, ni trabajo en la cámara antes de esto. Paul me contrató literalmente sin ver mi primer trabajo», dice ella. «Ahora estoy en esta gira de prensa y es surrealista».

Mientras tanto, los padres de la vida real de Infiniti lo están asustando. «Mi madre llora cada vez que ve el trailer. Hay una foto de Lockjaw que sostiene la foto de Baby de Willa y siempre dice: ‘Ese es mi bebé'».

Aunque acaba de llegar, Infiniti ya está soñando con roles futuros. Le encantaría trabajar con Greta Gerwig o Steven Spielberg, y es vocal sobre su pasión por los musicales del cine. «Si alguna vez se adaptan a ‘Natasha, Pierre y el Gran Cometa de 1812’ en una película, ni siquiera necesito reservarla. Solo quiero que me vean por Natasha», declara.

En cuanto a los consejos para su ser más joven, Infiniti toma prestada la sabiduría a ella: «No tienes nada que demostrar, sino todo que mostrar».

Una batalla tras otra, Chase Infiniti, 2025. © Warner Bros. / Cortesía de Everett Collection © Warner Bros/Cortesía Everett Collection

Preguntas de fuego rápido con Chase Infiniti

¿La favorita de Paul Thomas Anderson (aparte de «One Battle After Otro»)?

«Boogie Nights».

¿Performance de Leonardo DiCaprio?

«Atrapame si puedes».

¿Película favorita de Benicio del Toro?

«Los sospechosos habituales».

¿Película de terror favorita?

«Salir.» (Aunque admite que es una autodescrita «gato asustado»).

¿Película que te hace llorar cada vez?

«Toy Story 3.»

¿La película más divertida de todos los tiempos?

«Una batalla tras otra». («¡Es una comedia de acción!», Se ríe).

Director con el que más te gustaría trabajar a continuación?

«Steven Spielberg, Greta Gerwig o los Daniels. Honestamente, cualquiera que quiera verme».

También Presentado en este episodio es Dwayne Johnson, estrella y productor de la dramática biogelic de Benny Safdie «The Smashing Machine».

El podcast «Awards Circuit» de Variety, presentado por Clayton Davis, Jazz Tangcay, Emily Longetta, Jenelle Riley y Michael Schneider, que también produce, es su fuente única para conversaciones animadas sobre lo mejor en cine y televisión. Cada episodio, «Circuito de premios» presenta entrevistas con los mejores talentos de cine y televisión y creativos, discusiones y debates sobre carreras de premios y titulares de la industria, y mucho más. Suscríbase a través de Apple Podcasts, Stitcher, Spotify o en cualquier lugar que descargue podcasts.