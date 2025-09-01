Chase Briscoe, Reddick y Jones reaccionan después del sur 500

El Southern 500 en Darlington siempre es una rutina, y el domingo por la noche no fue diferente. Chase Briscoe Salió en la cima una vez más, pero incluso él admitió que no era fácil.

La victoria marcó su segunda victoria consecutiva en Southern 500, y aunque la hoja de resultados hace que se vea bien, Los comentarios posteriores a la carrera de Briscoe contaron otra historia, Este lo empujó al límite.

Después de salir de su Toyota, Briscoe reflexionó sobre lo difícil que fue la batalla.

«Al final, eso fue mucho más difícil de lo que era necesario», dijo. «Hombre, qué Toyota tan increíble. Fue divertido estar al volante, finalmente. Tan genial ganar dos 500 del sur seguidos. Esta es mi carrera favorita del año, solo porque cada vez que venimos aquí, el lugar está agotado y el ambiente aquí no es como en ningún otro lugar».

Briscoe lo llamó «una excelente manera de comenzar nuestros playoffs» y agregó: «Eso fue muy divertido. Creo que esto es definitivamente lo que somos capaces de hacer. No hemos podido salir y dominar una raza como esa. El potencial ha estado allí desde el primer día».

No fue solo otra victoria; Fue validación. Briscoe y su equipo han estado construyendo hacia este nivel de rendimiento durante todo el año, y para dominar en una pista tan implacable ya que Darlington envía un mensaje claro: el equipo No. 14 está listo para una carrera de playoffs profunda.

Briscoe también ganó el Southern 500 en 2024. Tyler Reddick y Erik Jones lo desafiaron tarde, pero finalmente lo siguieron en segundo y tercero.

Tyler Reddick se acerca

Tyler Reddick cruzó la línea en segundo lugar, y durante gran parte de la noche, parecía capaz de estropear la celebración de Briscoe. Aún así, pequeñas diferencias de manejo marcaron la diferencia.

«La única vez que nos adelantamos (Briscoe), estábamos demasiado apretados, y él pudo regresar junto a nosotros», Reddick explicó. «Creo que éramos mejores que él en largas carreras; él podría disparar mucho mejor. Esa fue la diferencia esta noche. Podría acercarme, pero esa última carrera, el equilibrio no fue tan bueno como lo ha sido».

Todavía era una noche de punto fuerte para Reddick, pero eso no borró la picadura. «Hombre, sí, realmente quiero ganar aquí. Es frustrante terminar en segundo lugar, ir por ello. Ojalá hubiera estado un poco más cerca».

Para Reddick, Darlington sigue siendo el que se escapó.

Erik Jones justo en la mezcla

Erik Jones, un ex ganador del sur de 500, completó los tres primeros. Sintió que su auto era lo suficientemente rápido como para competir, pero no podía hacer el movimiento cuando más importaba.

«Sentí que probablemente éramos un poco mejores que los dos». Jones dijo. «Simplemente no pude correr. Pensé que había (Reddick) allí con cinco por acertado; había un poco de agujero y él lo llenó».

«Es difícil estar tan cerca. Me hubiera gustado haber tenido otro (Southern 500). Estuvimos allí todo el día, buena velocidad. Necesitamos más de eso. Con suerte, mantenemos estos autos rodando y obtenemos uno pronto».

Darlington nunca deja de entregar drama, y ​​el Southern 500 de este año mantuvo viva esa tradición. La victoria consecutiva de Briscoe le da un gran impulso, Reddick se va con puntos de playoffs pero mucha frustración, y Jones muestra que sigue siendo una amenaza.

Si este es solo el acto de apertura de la postemporada, los fanáticos mejor se abrochan mejor; El camino a Phoenix ya se ve salvaje.