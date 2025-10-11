Charter contraataca, lanza App Store y un impulso ‘continuo’ al consumidor

Charter Communications lanzó su primera App Store como parte de un gran impulso para promover sus servicios de video y banda ancha que ofrecen no solo canales de cable sino también fácil acceso a una variedad de plataformas de transmisión.

Con su campaña “Seamless Entertainment”, encabezada por Tracy Morgan en una serie de anuncios atrevidos, Charter pretende posicionarse de manera muy similar a como lo hacen Amazon Prime Video y Roku con los suscriptores como su portal para suscripciones a Netflix, HBO Max, Disney+, Paramount+ et al.

Charter organizó un evento el 9 de octubre en Manhattan como parte de la Semana de la Publicidad para mostrar las nuevas características y el posicionamiento de su presentación a los clientes. El objetivo es convencer a los consumidores de que Charter puede ser una ventanilla única para el sólido servicio de banda ancha necesario para ver a todos esos transmisores que consumen mucho ancho de banda. También busca explicar el complicado concepto de que los clientes de Charter que se suscriben a paquetes de TV tradicionales en la actualidad también tienen acceso mediante autenticación a aplicaciones de transmisión clave. Eso incluye la aplicación ESPN que Disney lanzó en agosto.

El transmisor de ESPN presenta una gran cantidad de juegos y programas que no se transmiten en ESPN lineal. Pero cualquiera que pague por ESPN lineal a través de un paquete de cable Charter tradicional puede acceder a la aplicación de transmisión sin costo adicional. El problema para Charter y ESPN es que la mayoría de los consumidores de cable tradicionales no son conscientes de esto.

El panorama de cómo se compran y venden paquetes de TV ha cambiado enormemente en los últimos 15 años, desde que Netflix aceleró su menú de streaming con series adquiridas y originales. El impulso de Charter es parte de un cambio gradual de la industria hacia paquetes de entretenimiento de múltiples fuentes de programación. Los operadores de cable como Charter y su mayor rival, Comcast, están trabajando para corregir los errores de servicio al cliente del pasado con el fin de venderse como la mejor opción para los consumidores.

Chris Winfreypresidente y director ejecutivo de Charter, ve la App Store como un embudo para llevar a los consumidores a un paquete de banda ancha y video más amplio proporcionado por Charter, una vez que se dan cuenta del costo de pagar por aplicaciones de transmisión a la carta. En todos los sentidos, el negocio de la televisión de pago está volviendo a la paquetización.

«Tenemos una plataforma de distribución que es mucho más grande que nuestros suscriptores de video, porque el servicio de conectividad de banda ancha que brindamos proporciona un par de cosas. Una es la capacidad de pensar en el negocio del video de manera un poco diferente. Pero también tenemos 30 millones de clientes de banda ancha, la mayoría de los cuales ya no tienen video, y eso nos da la oportunidad de vender a la carta. A una base mucho más amplia de clientes de banda ancha, venderemos AMC+, ESPN, Paramount+ y HBO Max». Dijo Winfrey. «Cualquier cosa que el cliente quiera tener, podemos ofrecérselo en esa tienda de aplicaciones de video, y tal vez, idealmente, algún día diga, mira, está sumando mucho dinero. Por $100 podría incluir video como parte de eso».

En el evento de Spectrum, Winfrey fue presionada durante una sesión de preguntas y respuestas con el periodista de CNBC, Alex Sherman, sobre los errores de cálculo cometidos en la última década y media que llevaron a las operaciones de cable de EE. UU. a perder alrededor del 35% de sus clientes. Winfrey, un veterano de 15 años de Charter que fue ascendido a director ejecutivo en diciembre de 2022, señaló el cambio radical en las estrategias de licencias de contenido de Hollywood a medida que las plataformas de transmisión llegaron con grandes presupuestos para series originales y adquiridas. Sucedió gradualmente, pero a la larga perjudicó tanto a los programadores como a los distribuidores.

“La idea de que se pudiera vender contenido desprotegido desde el punto de vista de la autenticación, sin publicidad, sin marca, [and thinking] que iban a ser suscriptores incrementales fue un gran

«Error», dijo Winfrey. «Y una vez que eso sucedió, y comenzaste a traer entidades que durante largos períodos de tiempo podían vender tu contenido a una tasa de descuento y tener una pérdida durante un largo período de tiempo, el gato estaba fuera de la bolsa». Winfrey señaló que Disney et al «comenzaron a perseguir naturalmente el acceso directo al consumidor, a recuperar el contenido». Y el hecho de que Netflix fuera el favorito de Wall Street alentó el auge del gasto que también ha trastornado a Hollywood.

El cable todavía tiene un problema de imagen, reconoció Winfrey, pero ahora son los que atraen más críticas de los inversores porque su servicio de banda ancha sigue siendo fundamental para los clientes residenciales y comerciales. En esencia, Hollywood ha aprendido los beneficios de las asociaciones de distribución frente a hacerlo solo con divisiones directas al consumidor que acumularon enormes costos iniciales.

«Y ahora nos vemos bastante bien, porque podemos volver a armarlo de una manera que creo que es buena para el consumidor, de hecho también hace lo mejor que podemos para la rentabilidad del programador y nos brinda valor de utilidad», dijo Winfrey.

La presentación de Charter también enfatizó las mejoras realizadas al servicio de control remoto por voz que Charter ha desarrollado en conjunto con Comcast. Charter y Comcast también son socios de la plataforma Xumo Stream Box, diseñada para facilitar a los consumidores el cambio entre plataformas lineales y de streaming.

También se unieron a Winfrey en el evento el jefe de ESPN, Jimmy Pitaro, y el director ejecutivo de AMC Networks. Kristin Dolan. Tanto AMC como ESPN han trabajado estrechamente con Charter en los últimos meses para llegar a acuerdos de transporte que incorporen aplicaciones como Disney+, Hulu y ESPN y el servicio dramático premium AMC+. Los programadores deben incorporar aplicaciones de streaming para aportar valor a los socios de distribución de cable. Los días en que se aseguraban grandes aumentos automáticos de tarifas con cada nuevo acuerdo de transporte de cable quedaron atrás.

La conversación entre Winfrey, Dolan y Pitaro subrayó cuán estratificado se ha vuelto el mercado de la televisión paga con la introducción de más opciones, incluido el aumento de aplicaciones y canales de transmisión gratuitos. Ya sean pequeños (AMC) o grandes (Disney), los programadores necesitan el apoyo de los MVPD porque la capacidad de agrupar servicios y contenidos dispares de múltiples proveedores hace que la oferta para el consumidor sea más atractiva.

“Hay dos clientes diferentes, un cliente que solo usa streaming o solo de banda ancha y que acepta productos de streaming es un tipo de cliente, y luego alguien que todavía mira el lineal tradicional durante la mayor parte del tiempo.

parte. El diagrama de Venn no es tan grande como se podría pensar”, dijo Dolan.

Pitaro elogió la iniciativa de “entretenimiento continuo” como el enfoque correcto en un momento de reconstrucción del ecosistema televisivo. El resultado final de una dura negociación que incluyó un bloqueo de casi dos semanas de los canales de Disney en Charter en 2023 fue una relación de trabajo mucho más estrecha entre los dos.

Incluso cuando ESPN se volvió independiente por primera vez, “también decidimos internamente que íbamos a seguir comprometidos con el entorno de la televisión paga, y la mejor manera de demostrar ese compromiso era agregando valor una vez que lo lanzáramos”, dijo Pitaro. «Hicimos que todas las mejoras del producto dentro de la aplicación de ESPN estén disponibles para los suscriptores de Charter. Así que inicie la aplicación de ESPN, la autentifique y tendrá acceso a una personalización más profunda, todas las características interactivas que ahora tenemos dentro de la aplicación, como fantasía alimentada, integración de estadísticas, integración de comercio, todo lo que está disponible para el suscriptor de Charter. Y esa es nuestra manera de agregar más valor a eso, a ese entorno».

