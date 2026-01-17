Charlize Theron, Bob Odenkirk y más celebran a Carol Burnett

Lo que comenzó como un panel con miembros clave del elenco para discutir la asombrosa segunda temporada de “Palma Real«se convirtió en un tributo sorpresa repleto de estrellas para celebrar Carol Burnettela última aparición de en la serie de Apple TV,

Tras una proyección especial del final de la segunda temporada del programa el jueves en el Wolf Theatre de North Hollywood, Vince Gilligan, Rhea Seehorn, Bob Odenkirk, Charlize TheronJane Lynch y Bob Mackie hicieron apariciones inesperadas cuando Yvette Nicole Brown, quien moderó el evento, preguntó si alguien en la audiencia tenía alguna pregunta para el elenco de “Palm Royale” mientras se encendían las luces.

Abe Sylvia, Carol Burnett y Kristen Wiig Michael Buckner

«¡No puedo creer que estés aquí!» dijo Burnett cuando vio a Gilligan, con quien trabajó en “Better Call Saul”. Para continuar con la reunión, Seehorn se puso de pie y le preguntó a Burnett: «¿Cómo te conviertes en una leyenda?». (“Se vive hasta los 93 años”, se rió Burnett, provocando un estridente aplauso).

Odenkirk también bromeó sobre actuar junto a Burnett en el programa: «¿Cómo fue trabajar con Carol? Ahora, debes saber que sé la respuesta a esta pregunta», dijo. «Ella siempre llega a tiempo y yo llegué tarde. Eso me hizo quedar mal y ella no cuenta sus líneas. Yo sí, lo cual considero el primer trabajo del actor, contar tus líneas. Asegúrate de tener la mayor cantidad posible», bromeó el actor.

Jane Lynch, que trabajó con Burnett en «Glee», dijo: «Tu sublime actuación en lo que acabamos de ver en esta enorme pantalla nos recuerda a todos el amor que te tenemos. No podríamos adorarte más».

Después de elogiar a Burnett como «mucho más que una leyenda», Theron dijo: «Eres simplemente una puta». Theron también compartió un dato divertido: «¿Sabías que juego Wordle con Carol Burnett? Y ella es una puta tramposa».

«¡No se puede hacer trampa en Wordle!» proclamó Burnett. Incluso Michelle Obama hizo una aparición virtual para conmemorar la ocasión y envió sus felicitaciones al ícono.

Bernardita Peters Michael Buckner

Bernadette Peters cerró la velada con una emotiva interpretación de “I’m So Glad We Had This Time Together”, terminando apropiadamente su actuación con el clásico tirón de orejas de Burnett.

En “Palm Royale”, Burnett interpretó a Norma Dellacorte, una figura central en la vida de las damas de Palm Beach. Pero Burnett se convirtió en una figura fija de Hollywood mucho antes de asumir el papel: la estrella es quizás más conocida por «The Carol Burnett Show», que duró 11 temporadas entre 1967 y 1978. Anteriormente, Burnett dijo Variedad que “Palm Royale” probablemente sería su último trabajo como actriz cuando comenzó a retirarse de la pantalla. «Probablemente», dijo, antes de agregar: «¡A menos que haya un cameo o algo divertido!».

Antes de que el panel se convirtiera en una celebración de Burnett, la legendaria actriz habló sobre interpretar a Norma. «Cuando [Abe Sylvia] Me llamó y me dijo: ‘Vamos a hacer este programa y nos encantaría que estuvieras en él’. Dije: ‘Bueno, ¿quién está en esto?’ Él dijo: ‘Kristen Wiig, Allison Janney, Leslie Bibb, Laura Dern, Ricky [Martin].’ Le dije: ‘Para’. Estoy dentro. No me importa lo que quieras que haga. Quiero mirar fijamente a todas estas personas», recordó. «Nos lo pasamos muy bien y ahora tengo todos estos nuevos amigos jóvenes. Es maravilloso”.

La creadora de “Palm Royale”, Sylvia, y los miembros del elenco Wiig, Martin, Bibb, Mindy Cohn, Julia Duffy, Amber Chardae Robinson y Josh Lucas también se unieron al panel para discutir sus experiencias trabajando en la temporada.

Vea más fotos de la noche a continuación.

Mindy Cohn y Rhea Seehorn Michael Buckner

Ricky Martín Michael Buckner

Anthony Davis e Yvette Nicole Brown Michael Buckner

Kristen Wiig Michael Buckner

Bob Odenkirk Michael Buckner

Jane Lynch, Bob Mackie, Carol Burnett, Charlize Theron, Bob Odenkirk, Rhea Seehorn y Vince Gilligan Michael Buckner