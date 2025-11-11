‘Charlie the Wonderdog’ con Owen Wilson estrena tráiler

Martes 11 de noviembre

Tráiler de ‘Charlie, el perro maravilloso’: owen wilson Descubre su superpoder en una nueva película animada

Icon Creative Studio y Viva Kids han lanzado un nuevo tráiler de “Charlie the Wonderdog”, una película animada protagonizada por Owen Wilson como la voz de la mascota sobrenatural.

La película animada sigue a Charlie (con la voz de Wilson), un querido perro de la familia que fue abducido misteriosamente por extraterrestres y recibe superpoderes que lo transforman en el superhéroe, Charlie the Wonderdog. La película llegará a los cines el 16 de enero. Mira el avance a continuación.

Mira el tráiler a continuación:

Lunes 10 de noviembre

‘The Steak’ y ‘NMBR 1 FN’ entre los ganadores del premio Lee Strasberg Film Festival 2025

“The Steak”, “NMBR 1 FN”, “A Hunt For Hedgehogs”, “Scenario” y “Duse, The Greatest” se llevaron premios a casa en el Festival de Cine Lee Strasberg que tuvo lugar en West Hollywood, California.

Las películas ganadoras fueron reconocidas por su autenticidad, su arte y su narración basada en la interpretación.

“The Steak” de Kiarash Dadgar ganó el premio al mejor cortometraje, “NMBR 1 FN” de Rudy Weimer ganó el premio al mejor cortometraje de antiguos alumnos, “A Hunt For Hedgehogs” de Mihály Schwechtje ganó el premio al mejor largometraje narrativo, “Scenario” de Kazunori Miura ganó el premio al mejor del festival y Sonia Bergamasco se llevó el título de mejor largometraje documental por “Duse, The Greatest”.

El evento, que se desarrolló del 7 al 9 de noviembre, reunió a cineastas, actores y ex alumnos del Lee Strasberg Theatre & Film Institute para celebrar el cine y la actuación independientes. Consistió en proyecciones, preguntas y respuestas y debates dirigidos por profesionales de la industria.

El Festival de Cine de Lee Strasberg comenzó con el documental italiano “Duse, The Greatest« seguido de una discusión en profundidad sobre Eleonora Duse. El programa también incluyó “Scenario” (Japón), un cortometraje sobre la influencia de la IA en el futuro de la humanidad.

‘Entre la montaña y el cielo’ se podrá transmitir gratis por tiempo limitado

“Between the Mountain and the Sky” estará disponible para su transmisión gratuita en el sitio web de la película por tiempo limitado a partir del 11 de noviembre.

Dirigido por Jeremy Power Regimbal, el documental sigue a Maggie Doyne y Tope Malla, héroe del año de CNN 2015, durante dos décadas mientras construyen un hogar, una escuela y una familia para más de 50 niños huérfanos en Nepal.

«Lo estamos presentando a la vieja escuela: un roadshow estilo DA Pennebaker en la parte trasera de una camioneta, directo a la gente», dijo Mark Duplass, productor ejecutivo, en un comunicado. «Olvídate de los porteros. ‘Entre la montaña y el cielo’ está en línea, paga lo que quieras, sin barreras. Es cine independiente como debe ser: rudo, humano y un poco de punk rock”.

El lanzamiento gratuito marca el siguiente paso en el compromiso del equipo con la accesibilidad y la independencia creativa. “Entre la montaña y el cielo” se ha proyectado en más de 40 festivales de cine en todo el mundo y ha obtenido más de 30 premios internacionales.

La película está producida por Duplass Brothers Productions y MPWR Content.