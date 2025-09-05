Charlie Sheen sobre su traficante de drogas, queriendo una reunión de dos hombres y medio

Alerta de spoiler: la siguiente historia incluye detalles sobre el documental «también conocido como Charlie Sheen”, Estrenándose Netflix el 10 de septiembre.

Charlie Sheen está de vuelta.

Algo de.

El actor no solo está sobrio de casi ocho años, sino que está contando su historia en una nueva serie documental de Netflix de dos partes, «Aka Charlie Sheen».

Dirigido por Andrew Renzi («Pepsi, Where’s My Jet»), «Aka» narra el ascenso de Sheen a la fama en los años ochenta y 90 y su horrible y muy público colapso alimentado por drogas en 2011. Su «sangre de tigre» y su espiral «ganadora» resultó en que lo despidieron de «dos y medio hombres».

«Es un poco difícil de ver, pero creo que es importante verlo», me dijo Sheen, que cumplió 60 años el 3 de septiembre, me dijo el jueves en el estreno del documento en el Teatro Tudum en Hollywood. «Tracemos un camino donde o registremos un curso en el que no tomemos ese tipo de decisiones y terminemos algo que se ve así de nuevo».

También caminando por la alfombra estaban su ex esposa Denise Richards, Heidi «Hollywood Madame» Fleiss y el ex traficante de drogas de Sheen, Marco.

Charlie Sheen y Denise Richards en el estreno de «también conocido como Charlie Sheen» de Netflix en Hollywood.

En un giro increíble de las circunstancias, Marco jugó un papel fundamental para limpiar Sheen.

«Lo que no sabemos es que era muy amigo cercano de su traficante de drogas y su traficante de drogas es una de las razones por las que se puso sobrio», dijo Renzi. «Hubo un momento en que todo iba mal donde el padre de Charlie [Martin Sheen] Y el terapeuta de Charlie se acercó a Marco y dijo: «¿Podrías ayudarnos a sacarlo de las drogas?» Así que simplemente dejó de darle drogas fuertes para eventualmente que solo le estaba dando bicarbonato de sodio y se quitó las drogas de esa manera. No puedes escribir eso «.

Sheen señaló: «Es una especie de aterrizaje de la luna de una solución dentro de esa locura. Tenía sentido darle una oportunidad».

Y tenía sentido comunicarse con Marco para estar en el doctor. «Renzi y yo estábamos hablando de eso y pensamos:» ¿Qué documental sobre las drogas y el comportamiento loco ha incluido el concesionario real de la persona? » No podíamos pensar en un ejemplo, y Renzi dijo: ‘¿Crees que lo hará?’ «, Recordó Sheen. «Lo llamé y le pregunté y él dijo: ‘Déjame sentarme con Renzi durante una hora y te lo haré saber'».

Marco y Andrew Renzi en el estreno de «AKA Charlie Sheen» de Netflix en Hollywood.

Mientras que algunos de los miembros de la familia de Sheen, incluidos dos de sus cinco hijos y su hermano Roman Estévez, son entrevistados en el doctor, su padre Martin Sheen y su hermano Emilio Estévez se negaron a participar. «Renzi y yo, hace un año, les mostramos un corte aproximado de un par de episodios y les encantó y ambos decidieron: ‘Esta es tu historia. No queremos interponerse en el camino'», explicó Charlie. «Papá estaba tan satisfecho con todo el archivo de él que dijo:» Lo que tienes de mí es bastante representativo «.

Martin y Emilio han visto el corte final. «Recibí el mejor mensaje de Emilio, uno de los mejores mensajes que he recibido de alguien», dijo Renzi.

Sheen sonrió cuando le pregunté sobre su relación con su familia hoy: «Es genial. Los vi para mi cumpleaños y estamos realmente apretados».

El coprotagonista de Sheen «Two and a Half Men» aparece en el doctor, pero Sheen no le ha hablado en bastante tiempo. Mientras que Show Creator Chuck Lorre mató al personaje de SheenEl actor dijo que le encantaría una reunión en pantalla de su exitosa comedia de situación de CBS. «Sería salvaje y me gustaría hacerlo», dijo. «Creo que sería un regalo para los fanáticos … para mí personalmente, también pondría un sujetalibro para cerrar esa cosa cómo debería haber cerrado».

El estreno del documento la próxima semana coincide con el lanzamiento de Sheen’s Memoir, «The Book of Sheen». La estrella del «pelotón» admitió que hubo momentos durante su adicción activa que pensó que estaría mejor muerto: «Pero luego tienes un montón de hijos y estás pensando en cómo será ese día para ellos, cómo tendrán que lidiar, y luego cómo se sienten sobre ti durante toda su vida si tomas la salida de pollo».