Charlie Puth pone a trabajar sus habilidades de jazz en el Blue Note de Los Ángeles: reseña del concierto

Poco después Charlie Puth subió al escenario Para la primera de su residencia de cuatro noches en el recién inaugurado Blue Note de Los Ángeles, compartió sus intenciones con los asistentes y los miles de espectadores en una transmisión en vivo de TikTok. «Vamos a tocar estas canciones en la forma original en la que las inventé en mi cabeza», dijo. «Siempre que escribo algo, lo hago desde una perspectiva de jazz, porque amo mucho el jazz». (Acentuó esas últimas palabras con acordes camaleónicos de jazz para enfatizar el punto). “Solo puedes poner tanto en una canción pop, pero puedes engañar al oyente para que aprecie los jazzismos en tu música pop, que es algo de lo que siempre me he sentido orgulloso de hacer”.

Para el oyente casual, Puth se ha establecido como el tipo de experto del pop extravagante cuyas canciones están demasiado meticulosamente estructuradas como para descartarlas. Desde el lanzamiento de su álbum debut de 2016, “Nine Track Mind”, constantemente ha recortado los límites de las convenciones pop para acercarse a una versión idealizada del gusano, creando temas tan inmediatos que, de una forma u otra, se abren camino en la conciencia general, al diablo con las tendencias. Ha sucedido con regularidad durante la última década, desde “Marvin Gaye”, que la amas o a menudo la odias, hasta “How Long” y “Attention”, con toques funk, y “Light Switch”, de TikTok, una canción que materializó en tiempo real en las redes sociales para el deleite de los fanáticos que anhelan conectarse con el mundo exterior en medio de los bloqueos de Covid.

Pero no sorprende a Puthers: en el centro de su discografía se encuentra una comprensión fundamental de la teoría musical, más específicamente de la composición de jazz. Uno de los mayores talentos de Puth es construir canciones que suenan simples pero que están impulsadas por cambios de acordes dinámicos y armonías engañosamente complicadas. No es ningún secreto que tiene un oído perfecto: se ha convertido en un mordaza corriente en este punto, pero es su comprensión fundamental de los sutiles cambios tonales y la modulación lo que profundiza su música, creando una sensación de propulsión que los compositores regularmente intentan perseguir.

Puth a menudo hace todo esto por su cuenta, levantando el telón de su proceso en las redes sociales y, más recientemente, convirtiéndose en artista pop residente con su serie Professor Puth. (Su último manifiesto (Vale la pena ver cómo la IA nunca podría reemplazar la elasticidad de la creatividad humana). Francamente, es un nerd de la música. Su último sencillo “Changes”, que lanzó ayer y fue honrado con una coronación como cerrador del set de Blue Note, es otra incursión en el desierto del pop, esta vez aterrizando en algún lugar entre Toto, Peter Gabriel y Phil Collins. Revela otro color en su caja de crayones, adaptando tropos del pop de los 80 a los tiempos modernos.

Y así, Puth le dio a la audiencia de Blue Note un vistazo a los rincones de su mente durante su presentación de 75 minutos el jueves por la noche (la primera de dos presentaciones esa noche), transformando sus éxitos y cortes profundos en las versiones alternativas que inicialmente imaginó. “Attention” se presentó como un flotador de salón de jazz, todo cuerdas de guitarra valientes y notas de bajo temblorosas, y finalmente concluyó con armonías a capella junto a su trío de coristas. Cerca del final de “Boy”, quizás su mejor canción, hizo la transición al ritmo suelto de improvisación de jazz de “Back in the Day (Puff)” de Erykah Badu. Presentó una versión respirable de “Can You Stand the Rain” de New Edition como “la canción que desearíamos que todos escribiéramos”, realizándola con su tembloroso falsete.

Como showman, ha tenido una amplia práctica. Ha tocado en el Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York y en el Teatro Griego de Los Ángeles, y el año pasado emprendió su gira “Something New” en Asia. En el escenario, es un radioaficionado adorable, tan galvanizado por la música que pisotea como si estuviera corriendo en el lugar mientras una canción como “How Long” pasa del puente a su estribillo explosivo. Sin embargo, su show en Blue Note fue un regreso a la forma, al menos según él mismo, y admitió que el ambiente del pequeño club lo ponía nervioso. «Ya no soy un artista nuevo, ustedes todavía están conmigo», dijo. Precedió una versión más carnosa de “Suffer” detallando cómo la escribió cuando se mudó por primera vez a Los Ángeles, en un edificio de apartamentos a menos de una milla del lugar. «Pero me siento como un artista nuevo. Estos son los escenarios en los que tocaría al comienzo de mi carrera. Siempre supe que haría un espectáculo como este, simplemente sucedió 10 años después».

Mucho ha cambiado para Puth en la última década. Está muy lejos de su EP de 2010, “Otto Tunes”, un borrador muy aproximado del tipo de artista en el que inevitablemente se convertiría. Sin embargo, ha perfeccionado continuamente su sonido y estilo para poner en práctica sus años de formación. Entonces, cuando Taylor Swift cantó eso “charlie puth debería ser un artista más grande” en “The Tortured Poets Department” del año pasado, tenía razón: los lugares pueden cambiar y el sonido puede evolucionar, pero la única constante es que Puth sigue siendo singular en su búsqueda de la excelencia pop.