Charlie Puth canta el himno nacional en el Super Bowl: ver

charlie puth trajo una entrega discreta pero conmovedora al Himno Nacional antes del Super Bowl el domingo.

Acompañándose con un piano eléctrico, Puth comenzó la canción suavemente, pero aumentó la intensidad en el verso "Rockets red glare", su voz se elevó y clavó las notas altas cuando un coro se unió a él. La canción alcanzó su clímax cuando se escuchó el vuelo de cuatro aviones de la Fuerza Aérea. Puth levantó los brazos y saludó a la multitud al terminar.

En los días previos a su actuación, Puth se sentó con Zane Lowe y Ebro Darden de Apple Music para conversar cómo se estaba preparando para el espectáculo. “Creo que la mejor manera de abordarlo específicamente para mí es que el acuerdo lo es todo para mí”, dijo. «Siempre hago ingeniería inversa sobre cómo escucho mi propia música en mi cabeza y luego simplemente la separo y la convierto en un producto factible de sostener. He estado ensayando esto en mi cabeza durante meses, si eso tiene sentido».

Puth fue anunciado como intérprete en el Supertazón en noviembre y recibió algunas críticas de que no era la mejor opción para el concierto. Un usuario de X escribió que «hemos caído desde cuando Whitney Houston cantó en el Super Bowl», refiriéndose a su interpretación icónica de la canción en 1991. «¿Charlie Puth? Me temo que no nos va a dar voces».

Él respondió rápidamente, citando el tweet y afirmando: «Nunca afirmaré ser tan buena cantante como lo fue Whitney Houston. Pero les aseguro que estamos preparando un arreglo realmente especial, en re mayor. Será una de mis mejores interpretaciones vocales».

La interpretación de Puth del Himno Nacional se produce en medio del lanzamiento de su próximo cuarto álbum, "Whatever's Clever", que se lanzará el 27 de marzo. Ya lanzó el sencillo principal "Changes" y siguió con "Beat Yourself Up", y en su residencia de Blue Note en Los Ángeles el otoño pasado, estrenó la canción "Sideways" con Coco Jones, que se espera que aparezca en el proyecto.