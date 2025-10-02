Charlie McDermott, Vanessa Marano Drama de mascotas indie líder

Charlie McDermott («El medio»), Vanessa Marano («Gilmore Girls», «Switched At Birth») y John Ross Bowie («Speechless», «The Big Bang Theory») estrella en «Petunia», un drama independiente escrito y dirigido por el cineasta emergente Alec C. Cohen.

«Petunia» sigue a Alex y Lily, una joven pareja cuya amada gato cae críticamente enfermo. «A medida que se apresuran a recaudar dinero», explica el Logline de la película, «la presión expone grietas en su relación, probando los límites del amor, el sacrificio y la resistencia en el contexto de la tensión financiera».

La película también está protagonizada por Joshua Burge («The Revenant»), Lucy Loken («Young Sheldon»), Lana McKissack («Cuenta regresiva»), Joy Brunson («This Is Us»), Devon Werkheiser («Guía de supervivencia escolar desclasificada de Ned»), Chris Candy («Espaciopbolos 2») y Paul Eiding («Transformers»).

«Petunia se trata de las elecciones imposibles que enfrentan los jóvenes cuando el amor choca con las duras realidades del dinero», dijo Cohen en un comunicado. «Es una historia sobre la resiliencia, sobre los lazos que formamos con los animales que se convierten en familia, y sobre lo que significa aferrarse cuando el mundo siente que se está desmoronando».

Cohen financió y produjo la película independientemente, que marca su debut como director de director; Anteriormente dirigió varios cortometrajes (incluida una versión de prueba de concepto de «Petunia» en la que protagonizó) y comerciales, incluido el trabajo para la NFL, Netflix y Team Deakins. David Hemphill (a través de Nancy Boy Corporation) y Colter Kozal sirven como productores, con Paul Ruddy Casting.

McDermott y Bowie están representados por artistas innovadores, con McDermott también representados por Strand Entertainment y McKuin Frankel Whitehead. Marano es representado por Sin título y Hansen, Jacobson, Teller, Hoberman, Newman, Warren, Richman, Rush, Kaller, Gellman, Meigs & Fox.