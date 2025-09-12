Charlie Kirk sospechoso de disparos identificado como Tyler Robinson

El sospechoso en el tiroteo fatal de activista conservador Charlie Kirk ha sido identificado por las autoridades como Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah, según el Prensa asociada.

«Buenos días, señoras y caballeros, lo tenemos», dijo el gobernador de Utah Cox mientras se dirigía a periodistas el viernes por la mañana en una conferencia de prensa. El gobernador dijo que Robinson le había indicado a un amigo de la familia que estaba conectado con el tiroteo, lo que llevó a su arresto. El director del FBI, Kash Patel, confirmó que el presunto tirador fue detenido a las 10 p.m. hora local el jueves por la noche. Aunque la investigación está en curso, se espera que el sospechoso sea acusado oficialmente pronto, dijo el gobernador Cox.

Según el gobernador Cox, el amigo de la familia dijo que Robinson se había vuelto «más político» en los últimos años. Dijo que el grabado en la carcasa de la bala que disparó dice: «Los avisos abultan, ¿qué es esto?» Las frases en tres trastornos sin consolidar incluyen «¡Hola, fascista! ¡Catch!», «Si lees esto, eres gay lmao» y «Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao Ciao Ciao».

El viernes por la mañana, presidente Donald Trump anunció en «Fox & Friends» que un sospechoso había sido detenido, diciendo: «Con un alto grado de certeza, lo tenemos». Agregó que un ministro que tenía relaciones con la policía identificó al presunto asesino, lo que llevó a que su padre se involucrara y al sospechoso se convirtiera en la policía. «Alguien que estaba muy cerca de él dijo: ‘Hmm, ese es él'», dijo.

Una conferencia de prensa con funcionarios estatales y federales en Utah estaba originalmente programada para las 9 a.m. ET, pero se retrasó durante más de una hora.

La noticia se produce después de que las autoridades detuvieron a dos sospechosos anteriores. Poco después del tiroteo, la policía había tomado un sospechoso, quien las autoridades determinaron que en realidad no era el tirador, según un portavoz de la universidad.

Dos horas más tarde, el director del FBI, Kash Patel, anunció en las redes sociales que «el tema del horrible tiroteo hoy que se quitó la vida de Charlie Kirk está ahora bajo custodia». En una conferencia de prensa, minutos después, el gobernador de Utah, Spencer Cox, afirmó que «la persona de interés bajo custodia», aunque se negó a compartir detalles sobre el sospechoso. Sin embargo, el segundo sospechoso fue liberado de la custodia aproximadamente dos horas después.

En la conferencia de prensa del gobernador Cox, también declaró que, «en este punto, no hay información que nos haga creer que hay una segunda persona involucrada» en el tiroteo.

Kirk, cofundador de la organización sin fines de lucro, Turning Point USA que trabajó para movilizar la votación juvenil por Trump, fue atacado el miércoles por la tarde durante un evento de debate celebrado en la Universidad de Utah Valley. Una bala penetró su cuello mientras debatía a un estudiante sobre tiroteos masivos en los Estados Unidos. Los videos gráficos del incidente circularon en las redes sociales en las horas posteriores al incidente. Kirk fue llevado a un hospital, donde fue declarado muerto.

El presidente Trump anunció la muerte de Kirk en su plataforma de redes sociales Truth Social, escribiendo que «el gran e incluso legendario, Charlie Kirk, está muerta. Nadie entendió o tuvo el corazón de los jóvenes en los Estados Unidos de América mejor que Charlie. Fue amado y admirado por todos, especialmente yo, y ahora, ya no está con nosotros.