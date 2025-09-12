Charlie Kirk Shooter está bajo custodia, dice Trump

Presidente Donald Trump dijo el viernes que el sospechoso en el tiroteo fatal del activista conservador Charlie Kirk ha sido detenido.

Hablando en «Fox & Friends» el viernes por la mañana, Trump dijo: «Con un alto grado de certeza, lo tenemos». Agregó que un ministro que también está involucrado en la policía convirtió al sospechoso en autoridades. «Alguien que estaba muy cerca de él dijo: ‘Hmm, ese es él'», dijo.

Se ha programado una conferencia de prensa con funcionarios estatales y federales en Utah para las 9 a.m. ET.

La noticia se produce después de que las autoridades detuvieron a dos sospechosos anteriores. Poco después del tiroteo, la policía había tomado un sospechoso, quien las autoridades determinaron que en realidad no era el tirador, según un portavoz de la universidad.

Dos horas más tarde, el director del FBI, Kash Patel, anunció en las redes sociales que «el tema del horrible tiroteo hoy que se quitó la vida de Charlie Kirk está ahora bajo custodia». En una conferencia de prensa, minutos después, el gobernador de Utah, Spencer Cox, afirmó que «la persona de interés bajo custodia», aunque se negó a compartir detalles sobre el sospechoso. Sin embargo, el segundo sospechoso fue liberado de la custodia aproximadamente dos horas después.

En la conferencia de prensa del gobernador Cox, también declaró que, «en este punto, no hay información que nos haga creer que hay una segunda persona involucrada» en el tiroteo.

Kirk, cofundador de la organización sin fines de lucro, Turning Point USA que trabajó para movilizar la votación juvenil por Trump, fue atacado el miércoles por la tarde durante un evento de debate celebrado en la Universidad de Utah Valley. Una bala penetró su cuello mientras debatía a un estudiante sobre tiroteos masivos en los Estados Unidos. Los videos gráficos del incidente circularon en las redes sociales en las horas posteriores al incidente. Kirk fue llevado a un hospital, donde fue declarado muerto.

El presidente Trump anunció la muerte de Kirk en su plataforma de redes sociales Truth Social, escribiendo que «el gran e incluso legendario, Charlie Kirk, está muerta. Nadie entendió o tuvo el corazón de los jóvenes en los Estados Unidos de América mejor que Charlie. Fue amado y admirado por todos, especialmente yo, y ahora, ya no está con nosotros.