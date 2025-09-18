Charlie Kirk querría que el episodio de ‘South Park’ sea al aire, dice el productor

Andrew Kolvet, un productor ejecutivo de «el Charlie Kirk Show «y un amigo cercano del activista conservador asesinado, dijo Charlie Kirk» me encantó que apareciera en «Parque sur«Y hubiera querido que el episodio lo satirizara para continuar.

El episodio del 6 de agosto de «South Park», titulado «Got a Nut», vio a Cartman imitar el peinado de Kirk y establecer una mesa para debatir a los estudiantes sobre política. Después Kirk fue asesinado Mientras habla en una universidad el 10 de septiembre, Comedy Central Tiró el episodio Desde su rotación lineal, mientras que el episodio permaneció disponible para transmitir en Paramount+.

«Como alguien que puede hablar con cierta autoridad en esto, a Charlie le encantó que apareciera en ‘South Park'», Kolvet escribió en x. «Me lo dijo muchas veces. Querría que el episodio retroceda».

Cuando «South Park» lanzó por primera vez un teaser del episodio en julio, Kirk reaccionó positivamente a ser burlado en la serie. «Honestamente, mi primera reacción fue que me reí un poco», dijo en una entrevista con Fox News DigitalDecir que solía ver «South Park» en la escuela secundaria y llamar al programa un «delincuente de igualdad de oportunidades». «Es un poco divertido, y es un poco para mostrar el impacto cultural y la resonancia que nuestro movimiento ha podido lograr. Miro esto como una insignia de honor».

El fundador de Turning Point USA agregó: «Nosotros, como conservadores, debemos poder tomar una broma. No deberíamos tomarnos tan en serio. Eso es algo que la izquierda siempre ha hecho, en un gran detrimento de ellos mismos y para el movimiento. Mira, son comediantes profesionales. Probablemente me asan, y creo que eso es bien. Es de lo que se trata, ser en la vida pública y marcar la diferencia».

En ese momento, Kirk incluso cambió la foto de perfil para «The Charlie Kirk Show» en Instagram y Tiktok a una pantalla de Cartman que lo hace pasar por él. Esas fotos de perfil permanecen en las cuentas de las redes sociales.