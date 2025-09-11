Charlie Kirk Los terribles segundos leales de Trump fueron disparados en el cuello

UtahVIVA – Charlie Kirk (31), un activista de la derecha de los Estados Unidos, así como un defensor del militante de Donald Trump, murió después de recibir un disparo en un evento en la Universidad de Utah Valley, el miércoles 10 de septiembre de 2025, la hora local, según informó CNN International, Jueves.

La repentina muerte de Kirk el miércoles envió una ola de shock en todo el espectro político de los Estados Unidos. Tanto los republicanos como los demócratas pidieron el fin de la violencia política en el momento de crecientes preocupaciones sobre los ataques mortales y atacando a los funcionarios públicos.

Tiroteo Lo que sorprendió a Estados Unidos sucedió cuando Kirk participó en un evento en Orem School, Utah, como parte de una campaña abierta de la organización que dirigió «The American Comeback Tour».

El activista conservador estadounidense Charlie Kirk fue asesinado a tiros en el cuello

La universidad dijo en un comunicado distribuido en las redes sociales que se lanzó un disparo a Kirk poco después de las 12 del mediodía, hora local, y justo sobre su cuello.

Dos fuentes de aplicación de la ley dijeron que solo se liberó un disparo.

En un video viral, el incidente viral muestra que Kirk está hablando bajo la tienda, frente a muchas personas en el debate «Pro Wrong» al aire libre, donde invita a los estudiantes a debatir sobre sus puntos de vista políticos y culturales.

De repente, el disparo estalló en el cuello de Kirk, e inmediatamente cayó de una silla y se extendió. En una grabación ampliamente circulante, se vio sangre saliendo del cuello de Kirk poco después del disparo.

El incidente desencadenó el pánico de miles de personas que asistieron al evento, y la gente corrió dispersas. El oficial de seguridad inmediatamente evacuó a la víctima.

Entre los presentes se encontraban el ex miembro del DPR de EE. UU. Jason Chaffetz, un republicano de Utah. El dijo en Fox News Que estaba en el evento con su esposa, su hija y su hijo. Dijo que Kirk «salió, arrojó un sombrero, limpió las masas».

«Estaba viendo a Charlie. No podía decir que vi sangre. No podía decir que lo vi golpeado, pero lo vi inmediatamente cayó de espaldas a su lado izquierdo», dijo.

¿Francotirador?

La gira de regreso estadounidense es un evento típico de KIRK, «Demuestr Me equivé a la mesa», donde instará a quienes no están de acuerdo con él para que discutan sobre un problema.

La aparición de Kirk en la Universidad de Utah Valley el miércoles fue el primero y el «último» de «The American Comeback Tour» que tendrá lugar en 14 ciudades en el otoño.

Cuando Kirk respondía a las preguntas de la audiencia sobre el tiroteo masivo en los Estados Unidos, de repente el sonido del fuego estalló y atacó su cuello. El joven leal de Trump cayó.

La autoridad dijo que el disparo podría liberarse del techo del edificio con una distancia considerable. El jefe de la Universidad de Jeff Long dijo que había seis oficiales de servicio en el lugar y el equipo de seguridad personal de Kirk.

Un asistente de punto de inflexión de EE. UU. Que participó en la gira a la gira CNN, Ese Kirk viaja con escolta de seguridad privada. Escoltaron a Kirk tanto cuando habló en grandes reuniones generales, como las de Orem, Utah, como en eventos más pequeños.

La policía dijo que los perpetradores del tiroteo de activistas conservadores y uno de los fundadores del punto de inflexión de los Estados Unidos, Charlie Kirk (31), todavía estaban en libertad. El FBI había sospechado previamente de alguien relacionado con el tiroteo de Kirk y lo atrapó.

Sin embargo, el director del FBI, Kash Patel, dijo en X que un «sujeto» que fue detenido después del tiroteo de Kirk «fue liberado después de ser interrogado por la policía».

«Nuestra investigación continúa y continuaremos divulgando información para la transparencia», escribió Patel, sin mencionar el nombre de la persona lanzada.

La oficina de campo del FBI, Salt Lake City, ha preparado un formulario en línea para recopilar cualquier información o información sobre los perpetradores del tiroteo.