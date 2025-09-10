Charlie Kirk disparó durante el debate en la escuela de Utah

Activista conservador y partidario de Trump Charlie Kirk fue filmado durante un debate en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, alrededor de las 12:10 pm, Noticias AP reportado el miércoles. Su condición es desconocida y un sospechoso está bajo custodia.

«Lo que sabemos actualmente es que Charlie Kirk estuvo a unos 20 minutos en su presentación cuando escuchamos disparos desde un edificio cercano y, según nuestro conocimiento, fue golpeado y llevado con su equipo de seguridad lejos de las instalaciones, y el patio fue autorizado», dijo una portavoz de UVU a CNBC.

Los videos en las redes sociales Show Kirk, de 31 años, hablando con una gran multitud de estudiantes al aire libre, ya que se escucha un disparo en la distancia y Kirk se ve visiblemente afectado mientras habla debajo de una tienda de campaña. El evento fue parte de su última gira de oratoria, durante la cual Kirk debatiría a los estudiantes en el campus.

Presidente Trump pidió su verdad seguidores sociales que rezaran por KirkEscribir «» Todos debemos rezar por Charlie Kirk, quien ha recibido un disparo. Un gran chico de arriba a abajo. ¡Dios lo bendiga! «

El vicepresidente JD Vance escribió en X: «Diga una oración por Charlie Kirk, un tipo realmente bueno y un padre joven».

Diga una oración por Charlie Kirk, un tipo realmente bueno y un padre joven. – JD Vance (@jdvance) 10 de septiembre de 2025

Kirk es el CEO y cofundador de Turning Point USA, una organización juvenil conservadora, y CEO de Turning Point Action, un grupo de defensa política. Ha sido uno de los activistas más abiertos del Partido Republicano en los últimos años. También ha avivado la controversia en línea por apoyar las teorías de conspiración. Durante la pandemia de Covid-19, Kirk difundió información errónea antivaccina mientras respalda la respuesta de la administración Trump. Apoyó las acusaciones de fraude electoral desacreditadas de Trump durante las elecciones de 2020. En sus debates, Kirk se ha opuesto al cambio climático, las políticas de DEI, la teoría crítica de la raza, el matrimonio homosexual y la atención que afirma el género. Ha seguido siendo un partidario vocal de Israel en medio del conflicto continuo con Gaza.