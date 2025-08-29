Charlie Kaufman Short con Jessie Buckley

Charlie KaufmanEl cortometraje de Venecia, «How To Shoot A Ghost», ha revelado su primer avance.

Protagonista Jessie Buckley y Josef Akiki, la película de 27 minutos, que debuta fuera de competencia en Venecia el 1 de septiembre, sigue a dos jóvenes recién muertos que se encuentran en las calles de Atenas, Grecia. «Uno de un traductor, el otro fotógrafo, eran extraños en la vida; en la muerte luchan con el residuo de sus anhelos y errores», dice la sinopsis oficial. «Deambulan por la ciudad, encontrando consuelo en la difícil belleza de la existencia y sus secuelas».

El director y guionista Kaufman, quien ganó un Oscar al mejor guión original en 2004 por «Eternal Sunshine of the Spotless Mind», fue el último en el Lido hace una década con la película animada «Anomalisa», que ganó el Gran Premio del Jurado.

«Estoy muy contento de ir a Venecia con ‘Cómo disparar a un fantasma'», dijo Kaufman en un comunicado a Variety. «Es un festival encantador que ocupa un lugar muy especial en mi corazón. ‘Ser John Malkovich’ se estrenó allí en 1999, por lo que Venecia fue instrumental en el lanzamiento de mi carrera de escritura de guiones. Y, por supuesto, también lo pasamos muy bien allí en 2015 con ‘anomalisa'».

Buckley fue nominado al Oscar en el drama psicológico 2021 de Maggie Gyllenhaal «The Lost Daughter» y luego se verá en «Hamnet» de Chloe Zhao y «¡La novia» de Gyllenhaal! Como la novia de Frankenstein. El actor libanés Akiki recientemente protagonizó el galardonado breve «Canary in A Coal Mine» de Dwan Kaoukji y la característica de Samer El Berwaki «Al Hayba».

“How to Shoot a Ghost” was written by poet and author Eva HD Executive producers include Halsey, Avan Jogia, Anthony Li, Afroditi Panagiotakou, Andrew Ostapchenko, Elli Papadiamanti, Fil Ieropoulos, Foivos Dousos, Franklin P. LaViola, Jason Chayse Tyrrell, John Henry Hinkel, Kyle Mann, Matt Hartley, Nathan Mardis, Nicholas Laviola y Simos Manganis. Emily McCann Lesser e Isabelle Deluce sirvieron como productores, con Zola Elgart Glassman y Jared Ian Goldman como coproductores ejecutivos y Daniel Lugo como coproductor.

Mire el trailer de «Cómo disparar a un fantasma» a continuación.