Charlie Hunnam se une a la temporada 4 de ‘Monster’ como el padre de Lizzie Borden

Charlie Hunnam se queda en el «Monstruo“-Verse, con el actor británico actualmente en negociaciones para protagonizar la cuarta temporada de la serie de antología de Ryan Murphy en Netflix.

Como se anunció anteriormenteLa temporada 4 de «Monster» se centrará en el caso Lizzie Borden. Según las fuentes, Hunnam interpretaría a Andrew Jackson Borden, el padre de Lizzie. Ella Beaty interpretará a LizzieMientras Rebecca Hall interpretará a la madrastra de Lizzie, Abby y Vicky Krieps interpretará a Bridget Sullvan, una criada en la casa de Borden.

Los representantes de Netflix declinaron hacer comentarios.

Hunnam recientemente completó la filmación en la temporada 3 de «Monster», en la que Jugará al famoso asesino en serie Ed Gein. Es mejor conocido por protagonizar el popular drama de motociclista FX Outlaw «Sons of Anarchy», en el que interpretó a Jackson «Jax» Teller durante siete temporadas. También protagonizó la adaptación de la serie Apple del libro «Shantaram», mientras que sus otros créditos televisivos incluyen «sin declarar» y «Queer como folk». Sus créditos cinematográficos incluyen «Pacific Rim», «The Gentlemen», «True History of the Kelly Gang», «Rebel Moon – Part Un: A Child of Fire» y «The Lost City of Z». Hunnam también está listo para un papel importante en el próximo drama del crimen de Amazon «Criminal».

Es representado por CAA, Brillstein Entertainment Partners y Sloane Offer.

Lizzie Borden vivía en Massachusetts a fines del siglo XIX. En 1892, fue acusada de asesinar tanto a su padre como a su madrastra con un hacha en su hogar compartido. Borden finalmente fue absuelto de los crímenes, pero la naturaleza brutal de los asesinatos atrajo la atención en todo el país y contribuyó al lugar de Borden en la cultura popular.

El caso ha sido objeto de numerosas adaptaciones en una amplia variedad de medios. Ejemplos recientes incluyen la serie de televisión «The Lizzie Borden Chronicles» protagonizada por Christina Ricci y la película «Lizzie» protagonizada por Chloë Sevigny y Kristen Stewart.

«Monster» debutó originalmente en Netflix en 2022 y provenía de los creadores Murphy e Ian Brennan. La primera temporada recibió una aclamación generalizada, particularmente por las actuaciones de Evan Peters como Jeffrey Dahmer y Niecey Nash como Glenda Cleveland. Peters ganó un Globo de Oro para el espectáculo, mientras que Nash ganó un Emmy. Actualmente se ubica como la cuarta temporada de televisión más vista en la historia de Netflix. La temporada 2 debutó en septiembre de 2024 y contó la historia de los hermanos Menéndez.

Nexus Point News publicó por primera vez el casting de Hunnam.