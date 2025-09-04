Charlie Hunnam es Netflix Serial Killer

Bloquea las puertas porque el último asesino en serie de Netflix está suelto.

Charlie Hunnam interpreta a Ed Gein, un asesino conocido como «The Butcher of Plainfield» y «The Plainfield Ghoul», en la tercera temporada de la serie de antología de Netflix «Monster». El programa se estrena el 3 de octubre.

Logline de «The Ed Gein Story» dice: «Asesino en serie. Gurra Robber. Psycho. En los campos congelados de la década de 1950, Wisconsin, un recluso amigable y moderno llamado Eddie Gein vivió en silencio en una granja en descomposición, ocultando una casa de horror Los crímenes perversos de Gein dieron a luz un nuevo tipo de monstruo que perseguiría a Hollywood durante décadas.

Además de Hunnam, el elenco incluye a Laurie Metcalf como su madre Augusta Gein, Tom Hollander como la leyenda del cine Alfred Hitchcock, Olivia Williams como la esposa y guionista de Hitchcock, Alma Reville, Addison Rae como adolescente desaparecida Evelyn Hartley, Vicky Krieps, Lesley Manville, Charlie Hall, Suzanna Son y más.

Co-creado y producido por Ryan Murphy e Ian Brennan, «Monster» previamente perfilaron a Jeffrey Dahmer y Erik y Lyle Menéndez en las dos primeras temporadas, para un gran éxito. El espectáculo es producido por Murphy, Brennan, Max Winkler, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Louise Shore, Carl Franklin y Hunnam. Además de escribir la temporada, Brennan dirigió con Winkler.

Mira el trailer a continuación.