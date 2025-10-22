Charlie Heaton y Mia Wasikowska protagonizarán la comedia romántica ‘Twice Over’

charlie heaton (“Stranger Things”, “The Souvenir Part II”, “The New Mutants”) y Mia Wasikowska (“Bergman Island”, “Club Zero”, “Alicia en el país de las maravillas”) protagonizarán la comedia romántica “Twice Over”, que la empresa de ventas boutique con sede en Atenas Hereje se ha embarcado para las ventas internacionales.

La película, dirigida por Alena Lodkina, es una producción australiana que se rodará en Perth a finales de este año. La película se encuentra en preproducción y cuenta con el apoyo de Screen Australia. Se describe como «una historia íntima, discretamente poco convencional, de reconexión y ajuste de cuentas emocional».

La película, coescrita por Lodkina con Miles Allinson, sigue a dos personas cuyo inesperado reencuentro despierta sentimientos largamente enterrados e incertidumbres tácitas sobre el amor, el tiempo y la reinvención.

“Twice Over” ha sido elegida por el director de casting ganador de premios BAFTA y Emmy, Shaheen Baig (“Adolescent”, “Black Mirror”).

El aclamado director de fotografía JP Passi, cuyo trabajo incluye “Compartment No. 6”, “El día más feliz en la vida de Olli Mäki”, “The Last of Us” y “Chernobyl”, está adjunto al proyecto.

Las películas anteriores de Lodkina – “Strange Colours” (Venice Biennale College en el Festival de Cine de Venecia, 2017) y “Petrol” (Festival de Cine de Locarno, 2022; New Directors/New Films 2023) – “la establecieron como una de las voces más originales del cine australiano contemporáneo, elogiada por su distintiva combinación de realismo, misterio y precisión emocional”, dijo Heretic.

«‘Twice Over’ reúne dos talentos extraordinarios: Mia Wasikowska y Charlie Heaton, cuya química promete ser eléctrica bajo la atrevida dirección de Alena Lodkina», dijo Ioanna Stais, directora de ventas y adquisiciones de Heretic. «Estamos encantados de trabajar con un equipo tan extraordinario y de presentar este proyecto al mercado internacional».

La directora de contenido narrativo, Louise Gough, dijo: «‘Twice Over’ es una exploración del pasado y el presente convergentes y, en manos de Alena Lodkina, una obra singular. Esta historia tierna, irónica y estimulante ofrece una perspectiva diferente sobre la búsqueda del amor, el arrepentimiento y el ‘qué pasaría si’ de todo ello. Aguda, profundamente matizada y fresca: ‘Twice Over’ es una historia de amor moderna».

“Twice Over” está producida por Kate Glover y Nathan Lewis para Never/Sleep Pictures, Aidan O’Bryan para WBMC y Gregory Jankilevitsch para Mid-March Media. Glover colaboró ​​anteriormente con Heretic en “Hot Milk” de Rebecca Lenkiewicz (concurso Berlinale) y “Sacrifice” de Romain Gavras (presentaciones especiales TIFF), y Mid-March también participó en “Sacrifice”.

La película recibirá una importante inversión de producción de Screen Australia, en asociación con Screenwest y Lotterywest. Los productores ejecutivos son Klaudia Smieja, Rebecca Lenkiewicz, Samantha Lang, Lee Hazeldene, Ioanna Stais y Giorgos Karnavas.

Heaton está representado por Gersh Agency, Independent Talent Group, Brillstein Entertainment Partners y Sloane, Offer, Weber & Dern. Wasikowska está representada por RGM Artists, WME y Sloane, Offer, Weber & Dern.