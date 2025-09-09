Charlie Brooker establece la serie de thriller de crimen en Netflix

Charlie Brooker está tomando un descanso de sus deberes de «espejo negro» con Netflix Para embarcarse en algo un poco diferente en el streamer: una serie de detectives de cuatro partes.

Ahora en producción, el ‘Proyecto de Charlie Brooker sin título’ (como era de esperar, un título de trabajo) se describe en el logline como un «thriller de crimen asombrosamente original en el que un detective atormentado de la ciudad del norte de Bleakford se aventura a Londres en una misión para atrapar un asesino en serie ritualista antes de que se queden sin personas para matar». Como señala, el programa: «Contiene sangre y ceño fruncido».

Liderando el espectáculo será Paddy Considine («House of the Dragon», «Mobland»), Georgina Campbell («Bárbaro», «Vigilantes») y Lena Headey («Juego de Tronos», «The Abandons»). Los fanáticos de «Black Mirror» probablemente detectarán que Campbell es un alumno, que protagonizó el muy querido episodio «Hang the DJ».

«Estoy más que emocionado de decir estas palabras para el comunicado de prensa. He soñado con proporcionar una cita desde que era un joven feto, y ahora aquí lo estoy haciendo», dijo Brooker. «Me pellizcaba, pero como todos nosotros, estoy aterrorizado de que si hago eso, podría despertarme y descubrir que 2025 ha sido un sueño mágico. Por favor, mira mi programa. Te lo estoy rogando».

Brooker creó la serie, que escribió junto a Ben Caudell, Jason Hazeley, Emer Kenny, Daniel Maier y Joel Morris. Victoria Asare Archer proporcionó material adicional. El colaborador de Brooker desde hace mucho tiempo, Al Campbell («Screenwipe», «Newswipe,» Death to 2020 «) dirigirá.

Richard Webb produce, mientras que Brooker, Jessica Rhoades y Annabel Jones ejecutora el productor. Mark Kinsella Co-Exec produce.

La serie aún sin título no es la primera incursión de Brooker en el mundo del drama del crimen. Co-creó la sátira de procedimiento de la policía de Sky «A Touch of Cloth», protagonizada por John Hannah y Suranne Jones, que se encontró con tres temporadas entre 2012 y 2014.