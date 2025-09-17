Charli XCX Película Erupcja comprada por 1-2 Especial para América del Norte

«Erupción», el drama relevante de Toronto de Pete OHS en el que Charli xcx tiene su primer papel principal de la película, ha sido adquirido para Estados Unidos

1-2 especial ha recogido los derechos de América del Norte de la función con planes de lanzarlo en los cines en 2026. Junto con Charli, el galardonado dramaturgo Jeremy O. Harris, la colaboradora frecuente de OHS, Will Madden y la actriz breakout Lena Góra también protagonizan.

El estilo de guerrilla disparó en Varsovia, Polonia, «Erupcja» sigue a dos mujeres mientras complican compulsivamente sus vidas románticas. Nel (Góra) vive en Varsovia, donde trabaja en una florería. Cuando su amiga de la infancia, Bethany (Charli) viene a visitar a un nuevo novio, un volcán, como por el destino, estalla, lo que hace que el trío se enrede en una red romántica que los obliga a cuestionar su lugar en el universo «.

«Erupcja» fue producido por Spartan Media Adquisitions (OHS), Forever Holiday (Luke Arreguin), BB² (Josh Godfrey y Harris) y Charli. El acuerdo fue negociado por CAA Media Finance en nombre de los cineastas con 1-2 especial. Magnify representa las ventas internacionales.

«Finalmente, otro distribuidor genial existe para defender las películas geniales. Necesitamos más de ellas», dijo OHS, un pilar del circuito del festival durante varios años con películas que incluyen «Jethica», «Amor y trabajo» y «La verdadera belleza de ser mordido por una garrapata». «Tengo muchas esperanzas para 1-2 especial. Ya han tenido un fuerte comienzo con películas de Harris Dickinson, Christian Petzold, Simón Mesa Soto y dos de Radu Jude. Es un club del que estoy feliz de ser parte».

OHS se desempeñó como escritor, productor, director, editor y director de fotografía en «Erupcja», siguiendo un proceso creativo que encuentra inspiración en una ubicación específica e involucra estrechamente al elenco y al equipo para dar vida a la historia. Charli, Harris, Madden y Góra contribuyeron cada uno al guión de la película, que presenta una partitura de Charles Watson de la banda Slow Club, e Isabella Summers de Florence + The Machine.

«Realmente estoy disfrutando mi viaje de actuación», dijo Charli a Variedad en agosto Antes de los estrenos de «Erupcja» en Toronto y Julia Jackman, las «100 noches de héroe» de Venecia y Julia Jackman. «Me siento muy, muy inspirado en este momento en ese campo, me siento increíblemente creativo, y solo quiero hacer cosas que me inspiran y me hagan sentir con energía».

Como se mencionó OHS, el 1-2 Special, con sede en Nueva York, que se lanzó en febrero de este año como un «Distribuidor de todos los derechos» teatrales, ha adquirido el debut como el director ganador del premio de los premios de Dickinson «Urchin», el estreno de Jude’s Locarno «Drácula» y su ganador de Silver Bear «Kontinental ’25». El estreno de la quincena de los directores de Petzold «Miroirs No. 3», y el ganador del Premio del Jurado de Simón Mesa Soto «A Poet».