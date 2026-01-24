Charli xcx interpreta una versión de ella misma

“El momento” comienza con imágenes estroboscópicas en blanco y negro de charli xcx retorciéndose en el suelo con poca ropa rota, mientras un ritmo industrial late con furia apocalíptica en la banda sonora. En otras palabras, este podría ser uno de sus videos. Luego, la película se mezcla con un montaje de clips de noticias que informan sobre Brat Summer, el gigante de la música, la cultura, el estilo, las celebridades y el marketing que surgió de “brat”, el álbum de Charli xcx de 2024 que se convirtió en un fenómeno global.

“The Moment”, en teoría, es un falso documental, ambientado durante las semanas en que Charli se prepara para lanzar una gira mundial masiva de mocosos. Pero la palabra “falso documental” tiene connotaciones que, en este caso, es necesario disipar de inmediato. La película no es una satírica descarada satírica de la música pop, como “This Is Spinal Tap” (la película que inventó la forma) o “A Mighty Wind” de Christopher Guest o “Popstar: Never Stop Never Stopping” de Andy Samberg. Es un documental simulado reproducido. derecho. Y no es sólo que los chistes sean subestimados (una manera generosa de decirlo, dado que los chistes son tan subestimados que apenas te reirás de ellos). Es que Charli xcx, en “The Moment”, realmente interpreta una versión en primer plano de sí misma, y ​​que lo que presenta la película no es tanto un paisaje cómico sino una versión de realidad alternativa del mundo en el que Charli xcx realmente existe.

Transportada en camionetas, rodeada de azafatas frenéticas, ella es el ojo en el centro de la tormenta mediática pop, pasando de sesiones de fotos a apariciones en “The Late Show with Stephen Colbert” y en “What’s in My Bag?” de Vogue británica. a los respaldos de marca, incluso cuando los ejecutivos de Atlantic Records, liderados por la formidable Tammy (Rosanna Arquette), avanzan hacia la pregunta esencial: ¿Cómo se puede extender Brat Summer? Realmente se preguntan: ¿Cómo podemos mantener el flujo de dinero? Incluso la forma en que los encargados de Charli la confrontan con una avalancha interminable de elogios aduladores mezclados con exigencias parlanchinas, hasta el punto de hacer que Jay Kelly parezca alguien en peligro de ser ignorado, tiene que ver con el dinero. Ella es una verdadera artista del dance pop y una de las estrellas más grandes del mundo, pero lo que eso realmente significa es que ella es la gallina de los huevos de oro: la que todos ponen en un pedestal para que esos huevos de oro sigan llegando.

La primera idea que se les ocurre es que Charli debería respaldar una nueva tarjeta de crédito, lanzada por el (ficticio) Banco Howard Stirling de Gran Bretaña, dirigida a jóvenes queer. (Es capitalismo hipster.) Y cuando se propone que Charli, por supuesto, ahora debería hacer una película de concierto, parece una extensión de dónde se encuentra ella, y todos están de acuerdo. Amazon MGM Studios respaldará el proyecto. La única pregunta es: ¿Quién será el director? El nombre que sale a la superficie es Johannes (Alexander Skarsgård), una directora atractiva que, según Celeste (Hailey Benton Gates), directora creativa y confidente cercana de Charli, «básicamente hace anuncios para mujeres». Se supone que eso es una señal de alerta. Pero después de una reunión de Zoom organizada apresuradamente en la que Charli le dice a Johannes que básicamente solo quiere que alguien grabe el programa, y ​​él acepta, la película del concierto parece lista y Brat Summer parece listo para continuar.

Aidan Zamiri, el fotógrafo escocés de 29 años y experto en vídeos musicales que dirige por primera vez “The Moment”, hace un buen trabajo al presentar las primeras escenas de la película como, simplemente, un documental. La Charli xcx que vemos es simplemente ella misma, y ​​es bastante cautivadora, con sus cejas oscuras y su actitud de joderlo todo y su estilo de princesa de Essex de clase media convertida en chica mala. Y el bullicio que la rodea es una representación efectiva de las presiones multitarea que enfrenta una estrella del pop contemporáneo.

Entonces aparece Johannes. Alexander Skarsgård, que se parece a una versión muy alta de Jim Carrey, lo interpreta con una fatuidad pasivo-agresiva que es, en sí misma, un poco propia de Carrey. ¡Johannes piensa que todo sobre Charli y su espectáculo es absolutamente fantástico! Excepto por todo lo que le gustaría cambiar.

Si quisieras decirle a las fuerzas del nacionalismo cristiano por qué la cultura de las esposas traficantes nunca se arraigará como ellos quieren, podrías explicar por qué en dos palabras: Charli xcx. Simplemente mire el video de «Guess», la canción que hizo con Billie Eilish, aunque el video está dominado por Charli, lo que significa que todo es un abandono erótico de venir aquí pero ser advertido, desde la forma líquida en que mueve su cuerpo (cada centímetro de él parece temblar) hasta la forma en que lanza palabras con su acento que es a partes iguales elegante y punk, hasta todo su aire cautivador de delirio de dominatriz. Lo que Robert Plant fue para los años 70, lo que Madonna, Prince y Axl Rose fueron para los años 80, lo que Britney Spears fue para los años 90… Charli xcx es para hoy. Ella es un embriagador canto de sirena de peligro sexual al que sería difícil resistirse.

En “The Moment”, todos los que aparecen en pantalla parecen entender esto: los encargados, los ejecutivos de las compañías discográficas, los presentadores de los programas de entrevistas nocturnos, los anunciantes, la oleada de fans. Pero hay una persona que por alguna razón no lo entiende: Johannes, el director de la película del concierto. Al principio, cuando ve que Charli dice una palabra desagradable en el escenario y canta una canción sobre la cocaína, le pregunta si puede bajar el tono. Quiere que la película sea presentable para el público «familiar». En otras palabras, Johannes es el mismo títere que hemos visto en miles de sátiras: la voz tonta de la insulsez corporativa, la que lucha contra el artista-héroe para neutralizar su voz. El argumento que hace Johannes es el mismo que siempre hace este personaje. Él está diciendo: ¡Ganemos más dinero! Es lo que el coronel Parker le dijo a Elvis y lo que los productores de cine le han dicho a todos los grandes directores de la historia del cine.

Pero en el caso de Charli xcx, las exigencias de Johannes son más que opresivas. Son excéntricos porque no tienen sentido. Charli xcx es una increíble estrella del dance-pop, una diosa saturnina que tiene el mundo en sus manos. Pero aparte de lo eléctrica que es su música, su marca es la subversión de la chica mala. Así es como ella mueve el producto. Entonces, cuando Johannes, el dictador tonto, le dice que lo reduzca, que pierda la picardía, que reduzca la agresión de la luz estroboscópica y sustituya lo que todos en la película dicen que parece una lámpara de lava en el escenario, él literalmente le está pidiendo que neutralice lo que la hace exitosa. ¿Por qué Charli estaría de acuerdo?

Se supone que la respuesta es: porque todavía está luchando contra la tiranía de una industria musical dominada por los hombres. Pero Charli xcx, tal como la presenta “The Moment”, ya ha ido mucho más allá de eso. Ha utilizado su propia agresión cruda como estrella del pop para poner los trajes masculinos en su lugar. Y así, el escenario que se desarrolla en “The Moment” simplemente no se analiza, ni como sátira ni como drama simulado. Depende de Charli, nerviosa, yendo a Ibiza de vacaciones, donde se encuentra con Kylie Jenner (interpretándose a sí misma), quien habla de Johannes como un genio y como director que ella misma quería usar (pero no podía porque él ya se había comprometido con el proyecto de Charli). Y se supone que esto desencadenará un ataque de inseguridad celosa fatal por parte de Charli.

Y luego… está el percance de la tarjeta de crédito. Charli, a través de un mensaje de texto en las redes sociales, de alguna manera desencadena una desastrosa reacción en cadena, de modo que todos los queer que obtuvieron la tarjeta de mocoso intentan ganar entradas gratis para el concierto… lo que colapsa el sistema… y arruina el Banco Howard Stirling… pero no puedo explicar cómo sucede todo esto, porque todo está presentado de una manera tan descuidada. Lo siento, pero no es así como funciona un falso documental eficaz. De hecho, creo que “The Moment” debería haber llegado más a extremos satíricos descabellados. En ese caso, no habría sido una película que presentara una versión «real» de Charlie xcx. Pero podría haberte hecho reír unas cuantas veces más, porque habría sido genuinamente extravagante en lugar de simplemente poco convincente.