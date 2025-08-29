Charli XCX está protagonizada por ‘Erupcja’ de Pete OH que se estrenará en TIFF

Ella solo quiere conducir al aeropuerto, al aeropuerto, al aeropuerto. Charli xcx disparo «Erupción«En Polonia en medio del verano de Brat.

«Conocí su día antes de que se liberara ‘Brat’. Sabía que llegarían cosas buenas, pero no creo que supiera lo bien que iba a ser. Incluso en ese momento, estaba expresando interés en la actuación», dice la directora Pete Ohs.

«Erupción» Marx Su primer papel principal, jugó junto a Lena Góra. Jeremy O. Harris y Agata Trzebuchowska también protagonizan.

«Supongo que ella está en un período de transición», agrega.

«Era nuevo para ella, pero estaba buscando experiencias y oportunidades para aprender y crecer, lo cual fue una energía realmente genial para recibir. La forma en que abordo el cine tiene que ver con la experimentación y la diversión. Intentamos cosas y tomamos riesgos con muy poco en juego, que era exactamente lo que necesitaba escuchar en esta etapa de su carrera como actor».

Cuando ocurrió el verano de mocoso, un fenómeno cultural que finalmente ganó sus tres premios Grammy, OHS comenzó a preguntarse: «¿Todavía vamos a hacer esta película?»

«Miré su sitio web: dijo que la gira mundial comenzaba en septiembre, y ella me dijo que iba a ser libre en agosto. La envié un mensaje y ella dijo: ‘Estaré allí’. Fue un milagro, de verdad «.

Hacer la película en Polonia fue parte de la apelación, dice. En la historia, Bethany (Charli XCX) y su novio Rob (Will Madden) se dirigen a Varsovia. Después de la erupción de un volcán, deben permanecer más tiempo. Rob quiere proponer, pero Bethany huye con un viejo amigo Nel (Góra).

«Si hubiera hecho el mismo lanzamiento y dijera que íbamos a disparar en Los Ángeles, sería menos interesante para ella entre el caos que fue este enorme hito profesional. El hecho de que se tomó 10 días libres para venir a Polonia en medio de todo es realmente salvaje, pero también muy genial».

OHS trabaja con pequeños equipos, lo que les permitió desaparecer en la ciudad.

«Fuimos yo y los actores, y otras tres o cuatro personas. No había luces, camiones o equipos. Parecía un turista con una cámara, tomando videos de mis amigos. Y luego, por supuesto, estaba el elemento Charli».

Pero los fanáticos locales, apenas creyendo su suerte, se mantuvieron respetuosos.

«Hubo una escena con Will y Charli en un restaurante. Estuvimos allí durante unas horas. En el momento en que dejé mi cámara y dije ‘lo conseguimos’, todos a nuestro alrededor se pusieron de pie y se pusieron en línea para obtener fotos con Charli. No es como no se dio cuenta de nadie, pero la ciudad fue muy servicial y amigable».

Ohio, Ohio, conoce bien a Polonia. En la película, sus personajes incluso afirman que «Varsovia es más romántica que París».

«Algunas personas dijeron: ‘La junta de turismo polaco le va a amar esto'», bromea.

Introducido al país a través de Festival de Cine AmericanoFue su directora artística Ula Śniegowska quien, sin saberlo, le dio la idea de la película.

«Ella seguía diciendo que debería hacer una película en Polonia. Pero, ¿qué pasa? Ella dijo: ‘Amor imposible’. Siempre estaba en el fondo de mi cabeza, esta imposible historia de amor en Polonia ”, recuerda. Finalmente, decidió mudarse allí. Disparó a «Erupcja» ocho meses después.

«Me enamoré de Polonia, y de alguien en Polonia», dice.

«No vivo allí ahora, pero mi ex pareja realmente amaba a su país. Estaba casi celoso, porque con frecuencia estoy frustrado por el mío y cuando escucho la palabra ‘patriotismo’, se siente mal para algunos de nosotros en Estados Unidos».

«Fue emocionante mostrar un colorido, hermoso y verde Varsovia verde. En los Estados Unidos, cuando pensamos en Polonia, son las imágenes de la Segunda Guerra Mundial, concreto y en blanco y negro. No es así en absoluto».

Inspirado en el cine de la década de 1960 y la nueva ola francesa: «Decidí agregar un narrador similar al de ‘Jules y Jim'». Le gusta mantener las cosas espontáneas en el set.

«No es exactamente improvisación, pero la regla es que siempre dices que sí», explica sobre el método que ha usado en sus últimas cinco películas. «Tienes una idea de lo que va a suceder y estamos disparando en orden, pero también estamos escribiendo diálogos antes de dispararlos. La noche anterior o una hora antes. Hay potencial para ir a cualquier parte».

Agrega: «Creo que crea algún tipo de textura especial cuando no siempre está claro lo que los personajes están haciendo, o no está claro para los actores lo que están haciendo. Mostramos estas relaciones mágicas y especiales que pueden ser difíciles de definir, entonces, ¿por qué deberíamos intentarlo?»

Por su protagonista estrellado, De lupa «Erupcja» podría ser la película más esperada de OHS, siguiendo a «Jethica» y «la verdadera belleza de ser mordido por una garrapata». Pero todavía no está perdiendo la cabeza.

«La gente expresó interés en participar antes de ver la película, puramente por Charli. Definitivamente es la persona más famosa que he tenido en mis películas, y una de las personas más famosas de la cultura en este momento». Pero su forma de hacer películas podría ser justo lo que las celebridades necesitan.

«Al colaborar con Jeremy O. Harris y al montar esencialmente en sus faltas, en los últimos dos años he conocido a personas más famosas que nunca. Cuando me encuentro hablando de cómo hago películas, que es la misma conversación que tuve con Charli, veo que están emocionados».

«Estoy presentando esta forma muy ligera y fácil de crear. La forma ‘normal’ de cómo se hace todo es malo y no divertido, y no está conectado a la razón por la que se metieron en él en primer lugar. ¿Tal vez pueda mostrarles una forma de rellenar este pozo de creatividad?»