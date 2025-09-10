Charles Melton, Lucy Liu liderará la película ‘Audición’ de la novela de Katie Kitamura

Dinero lulu está listo para dirigir una adaptación cinematográfica de acción en vivo de la novela de Katie Kitamura «Audición«Con Lucy Liu y Charles Melton adjunto a Star. Wang está co-escribiendo la función con Martyna Majok. Barack y Michelle Obama’s’s Producciones de tierra más alta se han asociado con Tiempo para producir.

Esta es una de las primeras de muchas películas de acción en vivo en la tubería para el productor de «Coraline» Laika, el estudio con sede en Portland, Ore., conocido por la animación Stop Motion.

El thriller de Kitamura sigue a una famosa actriz cuyo estilo de vida exclusivo de Nueva York se ve interrumpido cuando aparece un joven, afirmando ser su hijo perdido hace mucho tiempo.

El jefe de película de Higher Ground, Anikah McLaren, dijo: «La ‘Audición’ de Katie Kitamura es un thriller psicológico magistralmente diseñado que explora las complejas capas de identidad y rendimiento». Agregó: «Estamos encantados de asociarnos con Laika y Lulu, un cineasta increíblemente talentoso y conmovedor, para adaptar esta narrativa convincente sobre la familia, el engaño y el autodescubrimiento».

Matt Levin, presidente de películas y series de acción en vivo de Laika, dijo: «Siempre estamos buscando historias audaces, emocionales e inventivas, y la ‘audición’ de Katie Kitamura es exactamente eso. Lulu Wang es una brillante y atrevida cineasta que hemos admirado durante mucho

Vinnie Malhotra y Anikah McLaren de Higher Ground, Laika Travis Knight y Levin, y Wang son productores. Liu, Jeremy Kipp Walker de Kitamura y Laika son productores ejecutivos.

Wang dijo: «Traer la ‘audición’ de Katie Kitamura a la pantalla es un desafío emocionante. Lo que lo hace sentir posible, y electrizante, está trabajando con Lucy Liu y Charles Melton. Ambos son tales artistas magnéticos y no puedo imaginar mejores colaboradores para entrar en esta historia».

El terreno más alto y Laika están representados por CAA. Wang y la hora local están representados por CAA y la compañía de gestión redefine el entretenimiento. Martok es representado por la firma de gestión de CAA y gestión Kaplan Perrone Entertainment. Liu es representada por la compañía de gestión y la CAA y la empresa de gestión Entertainment. Melton es representado por 111 Media, CAA y Johnson Shapiro Slewett & Kole. Kitamura es representado por Trident Media Group y contenido anónimo.