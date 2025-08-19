Charles Kipps, Tom Fontana se postulará para el presidente de WGA East

Charles Kipps y Tom Fontana vy para el puesto del presidente en el Escritores Guild of America East.
El gremio que representa a los escritores de televisión y cine con sede en la costa este abrirá la votación para las elecciones el 5 de septiembre. La votación cierra a las 5 PM ET el 18 de septiembre.
Kipps es un veterano escritor y novelista de cine y televisión. Fontana es un vicepresidente y veterano de WGA East y veterano conocido por series como «Homicide: Life on the Street» de NBC y «Oz» de HBO. El ganador sucederá a Lisa Takeuchi Cullen en el puesto elegido superior en el gremio.
La elección ocupará asientos abiertos en el Consejo Wgae y del Oficial. posiciones. Según el gremio, Sasha Stewart no tiene oposición para el secretario-tesorero. Michael Rauch no tiene oposición para el vicepresidente de cine/televisión/transmisión.
Los dieciséis candidatos para los seis asientos del Consejo Abierto en el sector de trabajo de cine/televisión/transmisión son:
Erica Saleh
Ali Barthwell
Tom Kelly
Benjamin Rosenblum
Nicole Conlan
Adam Wiesen
Sarah Montana
Felipe Torres Medina
David Angelo
Sharyn Rothstein
Dylan Guerra
Andy Rheingold
Devin Delliquanti
Liz Hynes
Chris Gethard
Greg iwinski
Los cinco candidatos para los tres escaños del consejo en el sector de trabajo de medios en línea son:
Zachary Lennon-Simon
Si Morley
Camille Lowder
Samantha Smylie
Nitish Pahwa
(Foto: Charles Kipps, Tom Fontana)