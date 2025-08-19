Charles Kipps, Tom Fontana se postulará para el presidente de WGA East

Charles Kipps y Tom Fontana vy para el puesto del presidente en el Escritores Guild of America East.

El gremio que representa a los escritores de televisión y cine con sede en la costa este abrirá la votación para las elecciones el 5 de septiembre. La votación cierra a las 5 PM ET el 18 de septiembre.

Kipps es un veterano escritor y novelista de cine y televisión. Fontana es un vicepresidente y veterano de WGA East y veterano conocido por series como «Homicide: Life on the Street» de NBC y «Oz» de HBO. El ganador sucederá a Lisa Takeuchi Cullen en el puesto elegido superior en el gremio.

La elección ocupará asientos abiertos en el Consejo Wgae y del Oficial. posiciones. Según el gremio, Sasha Stewart no tiene oposición para el secretario-tesorero. Michael Rauch no tiene oposición para el vicepresidente de cine/televisión/transmisión.

Los dieciséis candidatos para los seis asientos del Consejo Abierto en el sector de trabajo de cine/televisión/transmisión son:

Erica Saleh

Ali Barthwell

Tom Kelly

Benjamin Rosenblum

Nicole Conlan

Adam Wiesen

Sarah Montana

Felipe Torres Medina

David Angelo

Sharyn Rothstein

Dylan Guerra

Andy Rheingold

Devin Delliquanti

Liz Hynes

Chris Gethard

Greg iwinski

Los cinco candidatos para los tres escaños del consejo en el sector de trabajo de medios en línea son:

Zachary Lennon-Simon

Si Morley

Camille Lowder

Samantha Smylie

Nitish Pahwa

(Foto: Charles Kipps, Tom Fontana)