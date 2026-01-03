Charles Cross descartado contra 49ers, regreso cerca

Getty

El Halcones Marinos de Seattle no tendrá tackle izquierdo Carlos Cruz para el enorme partido de la Semana 18 del sábado por la noche contra el 49ers de San Franciscopero la última actualización del equipo también sugirió que su regreso podría no estar muy lejos.

El entrenador en jefe Mike Macdonald dijo a los periodistas que los Seahawks son «optimistas» y que Cross podría regresar la próxima semana o la siguiente mientras se recupera de una lesión en el tendón de la corva, descartándolo para el final de la temporada regular y manteniendo la puerta abierta para el inicio de la postemporada.

Seattle comienza contra San Francisco el sábado por la noche a las 8 pm ET, y el final de la temporada regular tiene un peso real de postemporada. Con el panorama de la NFC aún cambiando, los Seahawks están tratando de terminar el trabajo ahora, y la ventana de regreso de Cross es aún mayor dependiendo de lo que venga después.

Detalles clave (golpe rápido)

Juego: Seahawks contra 49ers, sábado 3 de enero (8 p. m., hora del este)



Cross: Fuera nuevamente con un tendón de la corva; Macdonald optimista para “la próxima semana o la siguiente”



En juego: título de la NFC Oeste e implicaciones para el primer puesto (dependiendo de los resultados)



Vigilancia del siguiente hombre: Josh Jones figura en la lista de cuestionables; Si no puede ir, los Seahawks podrían necesitar otro plan como tackle izquierdo.



El entrenador de los Seahawks establece una ventana de regreso para Charles Cross

La ausencia de Cross es real, no sólo porque es el tackle izquierdo titular, sino por el momento del calendario.

Seattle ingresa a la Semana 18 con marca de 13-3, luego de una victoria de 27-10 sobre los panteras de carolina eso los mantuvo en posición para un final monstruoso.

El mensaje de Macdonald a Cross tuvo dos partes: no lo logrará esta semana, pero los Seahawks no parecen estar preparándose para un cierre prolongado.

«Somos optimistas para la próxima semana o la semana siguiente para Charles», dijo Macdonald, y agregó que Cross «no sobrevivirá esta semana».

Esa frase es importante, porque el camino de postemporada de los Seahawks podría determinar si la “próxima semana” es imprescindible… o si Cross tendrá una semana extra para hacerlo bien.

Lo que significa para los Seahawks frente a los 49ers

Si estás buscando el impacto inmediato, es simple: Seattle tiene que proteger a su mariscal de campo y mantener la ofensiva en el calendario sin su habitual titular del lado ciego.

El otro punto de presión es la profundidad. Macdonald también señaló que Josh Jones es “cuestionable” mientras trabaja con problemas de tobillo y rodilla, creando un escenario en el que Seattle podría tener que profundizar más de lo que quisiera en el partido más importante de la temporada.

Si Jones no puede ir, los Seahawks podrían verse obligados a adoptar una opción menos preferida en el tackle, el tipo de cambio que puede afectar a todo: llamadas de protección, sincronización del juego terrestre, incluso la rapidez con la que debe salir el balón.

Es por eso que la línea de tiempo de Cross ahora es una historia de primer plano, no solo una nota sobre una lesión.

La matemática de los playoffs que lo cambia todo a continuación

Aquí está la tensión básica: los Seahawks están tratando de terminar el trabajo en la Semana 18, pero la “ventana de retorno” de Cross está ligada a lo que suceda inmediatamente después.

Si Seattle termina necesitando jugar la próxima semana, el regreso de Cross en esa ventana se convierte en un potencial factor decisivo. Si Seattle gana descanso adicional, los Seahawks potencialmente podrían darle a Cross más tiempo antes de que lo necesiten nuevamente.

De cualquier manera, esta es ahora una situación en serie para Seattle, una que no se resolverá por completo hasta después del resultado del sábado por la noche y comience la próxima semana de práctica.